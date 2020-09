Insólito: primeras palabras de Olga Moreno tras las supuestas infidelidades de Antonio David

Sin lugar a dudas Antonio David Flores y Olga Moreno afrontan uno de los momentos más complicados en su matrimonio y es que la continúa aparición de mujeres hablando sobre las supuestas infidelidades del colaborador a su mujer han logrado situar la supa sobre su relación de más de veinte años.

Al doloroso testimonio de Isabel Ávila, ahora se suman las fotografías en las que Antonio David aparece en actitud muy cariñosa con la reportera de El programa de Ana Rosa, Marta Riesco. Aunque muchos podrían pensar que el matrimonio se encuentra en sus horas más bajas, lo cierto es que Olga ha vuelto a dejar claro en sus últimas declaraciones que cree ciegamente a su marido del que está muy enamorada.

Después de un fin de semana en el que Antonio David ha podido disfrutar de su familia en Málaga, Olga se queda sola de nuevo en la ciudad reconociendo que lo que más le preocupa de esta situación es cómo lo están llevando sus hijos.

-¿Cómo ha sido el fin de semana?

-Bien, todo bien. Hemos estado bien. No es un trago bueno, no por mí, quiero dejarlo claro, ni por mi marido, sobre todo por los niños. Voy a abrir a tienda, podría haberla abierto la que trabaja conmigo pero quiero que termine ya esto. Llevo dos días sin llevar a mi hija al colegio, no me apetece que una cámara me pregunte, no por mí, que entiendo todo, entiendo que estéis aquí pero creo que estoy perfectamente con mi marido. Amo a mi marido con locura, él me ama a mí, no hay ningún problema, no sé cómo hacerlo. Entiendo dónde trabaja mi marido pero lo que no voy a consentir es que me metan una cámara llevando a mi hija al colegio. Simplemente es eso.

-¿No hay nada que os pueda desestabilizar?

-Nada, llevo 20 años con él. Sé perfectamente con quién estoy, con quién me acuesto y él sabe perfectamente todo. Hemos tenido momentos malos por él y por mí, nos hemos hecho daño los dos pero son 20 años. Tenemos una familia muy bonita, le guste a la gente o no. Tengo unos niños maravillosos.

-¿No te afectan las imágenes con la reportera?

-Sí, claro que me afecta pero sé con quién estoy. No tengo ningún problema y confío plenamente en él, me afecta porque mi hija ha tenido que decir’esto no me gusta nada’, creo que ya está bien. Mi marido es el que está allí, yo fui la que le dije que no hablara más del tema.

-Él también lo pasa mal por ti.

-No por mí porque él sabe perfectamente lo que hay, es por los niños, simplemente. Es muy desagradable que llamen a mi madre, a mi hermana, a mi suegra, creo que es desagradable.

-En cualquier caso estáis bien.

-Quiero decir que estoy espectacularmente bien con él, no tengo ningún problema, nos hemos sentado, hemos hablado, nos hemos ido a comer con amigos* Yo solo quiero trabajar, mi marido, que es el que está allí, hará su trabajo. No hay más. No saquéis lo que no hay. Me vais a ver el fin de semana que viene comiendo en la calle, con las bicicletas, yo no quiero que metan a otras personas.