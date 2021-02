Insólito: Terelu Campos se rinde ante Kiko Matamoros en su guerra con Alejandra Rubio

Kiko Matamoros advierte a Alejandra Rubio: “Mi fuente eres tú”

> Contar en directo el posible motivo de la mala relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio le ha traído más de un disgusto a Kiko Matamoros. Celos profesionales, esa era la razón por la que Carmen no soportaría el corto pero exitoso recorrido de su sobrina en televisión. Aunque todo parecía cuadrar, pasaron unos días hasta que Alejandra desmintió dichas informaciones: “No sé quién será su fuente pero que se busque otra”, espetaba con el fin de hacer reaccionar al colaborador. “Primer y último aviso, mi fuente eres tú“, contestaba Matamoros desde el plató de Sálvame en un tono bronco. Es entonces cuando estallaba la bomba. Y es que según el ex marido de Makoke, Alejandra se habría ido de la lengua confesando delante de él, lo que pensaba sobre su tía Carmen.

“Hay otras cosas que me he callado, si tienes narices, vuelve a desmentirme. Lo siento mucho por tu madre y por tu padre, pero con mi trabajo no juegas. Ten cuidadito. No vuelvas a meter los dedos en el enchufe que a lo mejor te electrocutas”, ha amenazado Kiko Matamoros a Alejandra Rubio. Algo que según él, no ha tenido el más mínimo reproche por parte de su compañera de profesión, Terelu Campos. ¿Será esto verdad? Terelu tiene algo que decir sobre la discusión que podría perjudicar gravemente a su hija. Como diría el mismísimo Jorge Javier Vázquez deberá defender a su polluela. Pasa la página y descubre qué opina la ex presentadora.

