Instagram: Marta Pombo separa su camino del de su hermana María Pombo en un momento decisivo para ella

María Pombo está viviendo una de las etapas más felices de su vida. La influencer se encuentra en la recta final de su embarazo y queda muy poco para que tenga entre sus brazos a Martín, su primer hijo junto a Pablo Castellano. Sin embargo, es posible que estos bonitos momentos se vean empañados por un acontecimiento relacionado con una de sus hermanas. Marta Pombo se ha convertido en inesperada protagonista de la jornada tras tomar la decisión de desconectar durante un tiempo indefinido de las redes sociales: “Os escribo como tantas veces, desde el corazón, para transmitiros una decisión que he tomado», ha comenzado escribiendo la joven a sus más de cuatrocientos mil seguidores.

La hermana de la influencer María Pombo ha compartido un mensaje en su perfil que ha titulado “cerrado por vacaciones” y ha explicado que necesita tomarse un tiempo para dedicárselo a sí misma y a la gente que quiere. “Esto no es un adiós, es un: ‘en unos días nos volveremos a ver’. ¡Os queda Marta Pompis pa’ rato!», ha matizado la joven, que además ha decidido desactivar los comentarios de su publicación.

Marta Pombo ha asegurado que está convencida de que sus seguidores van a entender este paso y los motivos que podrían haberlo provocado: “Sé que la gran mayoría lo vais a respetar y os lo quiero agradecer desde ya. Mi regalo de Navidad es este. ¡Desconectar para volver a conectar! Volveré más fuerte y con ganas de seguir transmitiendo cosas buenas».

La precipitada marcha de Marta Pombo de las redes sociales ha generado una importante preocupación entre sus seguidores y se han incrementado los rumores sobre una posible crisis con su marido, Luis Giménez que ya vienen de lejos. De hecho, hace algunas semanas, la propia Marta Pombo insistía en desmentir cualquier tipo de conflicto con su marido, aunque lo cierto es que ninguno de los dos se felicitó públicamente por sus respectivos cumpleaños ni hizo mención al otro.

La pareja pasó el confinamiento por separado debido supuestamente a la enfermedad de un familiar cercano. Algo que Marta quiso aclarar en sus redes sociales para evitar rumores: “Luis se tuvo que ir a otra casa porque mi madre tuvo que venir a esta porque mi padre estaba malo con todos los síntomas. Y, para que mi madre no se contagiase, porque además tiene factor de riesgo por su enfermedad, pues nos recomendaron que se fuera a una casa y estuviese en contacto con el menor número de personas posible. Por eso Luis tuvo que partir”, especificó. En una entrevista en Cadena 100, por su parte, Luis insistió en lo bien que estaba con su mujer: “Tenemos una relación muy sana, muy buena. Hay épocas que estamos mal y hay follones como siempre, pero cuando estamos bien es una gozada”, matizó.

Este gesto por parte de Marta abre de nuevo los rumores de crisis con su marido, en un momento especialmente complicado para la familia. Además del embarazo de María, que necesita todo el apoyo posible, los Pombo se han enfrentado recientemente a la pérdida de su abuelo.

No es la primera vez que Marta Pombo aprovecha su perfil en redes sociales para mostrarse a corazón abierto en torno a alguna cuestión que le preocupe. De hecho, el pasado mes de octubre no dudó en compartir con sus seguidores que no se encontraba pasando por su mejor momento: «Llevo tiempo buscando mi lugar, me siento perdida y vacía, estoy en un proceso de cambio personal muy grande, que necesitaba, pero muy duro. Estoy bien, solo buscando mi lugar en este mundo loco», explicaba la joven.