Irene Montero, ya sin síntomas, a la espera de dar por fin negativo en coronavirus

Fue la primera persona del Gobierno de Pedro Sánchez en dar positivo en coronavirus. Irene Montero anunció que había dado positivo en COVID19 el jueves 12 de marzo y, desde entonces, permanece completamente aislada. A pesar de que ya no tiene ningún tipo de síntomas, el virus sigue en su organismo.

Dos semanas después de que volviera a comunicar públicamente que seguía dando positivo en coronavirus, la Ministra de Igualdad ha ofrecido una entrevista en la radio argentina La Pizarra, donde ha comentado cómo se encuentra después de un mes completamente aislada.

Montero ha comentado que hace días que ya no tiene ningún tipo de síntoma y que está a la espera y con el deseo de que la próxima prueba a la que sea sometida por fin arroje ese negativo que le permitirá poder decir que por fin el virus ha salido de su organismo.

Carolina Darias ya lo ha superado

La que sí lo ha superado recientemente es su compañera de Gobierno Carolina Darias. Después de someter a la pertinente prueba a todos los miembros del Gobierno tras el positivo de Irene Montero, la Ministra de Política Territorial y Función Pública anunciaba que había dado positivo.

#BuenosDías Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos ? Carolina Darias (@CarolinaDarias) April 10, 2020

Ella también tuvo que esperar más tiempo del deseado para poder decir que el virus había salido de su organismo y estaba curada. Así lo anuncio con alegría a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: «Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos»