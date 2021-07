Irene Rosales abandona Viva la Vida

Irene Rosales ha decidido abandonar Viva la Vida tras las últimas polémicas. Aunque reconoce que quizá se arrepienta, quiere seguir adelante con su vida.

Irene Rosales ha decidido abandonar Viva la Vida tras las últimas polémicas. Aunque reconoce que quizá se arrepienta, quiere seguir adelante con su vida. «No estoy bien, estoy de bajón por un cúmulo de cosas. No he parado desde hace más de un año, por lo de mis padres, después el conflicto de Kiko… he querido llevarlo todo adelante pero llega un momento que no puedo más».

«No aguanto esta necesidad de tener que estar continuamente dando explicaciones. No soy capaz de estar en este conflicto en el que no tengo nada que ver. El hecho de que esté segura no necesita que no me dé pena. He decidido que me voy a apartar de la televisión. Es una decisión clara, la llevo pensando desde hace semanas. La tomo ya para que no vaya la cosa a peor».

«Este es solo el único motivo por el que me lo he pensado tanto, por mis compañeros. Pasamos muchas horas y nos conocemos más. Me llevo mucho de ellos» añadía. Comenta también sobre la participación de Kiko Rivera en La Resistencia de la siguiente forma.

«Es un programa de humor y quizás no todos entienden. Yo creo que estuvo desafortunado con lo de Anabel y con lo mío no dice ninguna mentira» indicaba. La idea es, por lo tanto, tener claro que ambos van a tener una vida a su gusto y, sobre todo, que Irene Rosales se convierta en la mujer que quiere ser sin tener que estar siempre pendiente de la última exclusiva de su marido. Abrimos los comentarios para que nos indiques lo que quieras a este respecto.

