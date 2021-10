Irene Rosales comenta que su relación con su marido es perfecta

Irene Rosales entraba ayer vía telefónica en Sálvame para aclarar que su relación con Kiko Rivera va viento en popa a pesar de los rumores.

Irene Rosales entraba ayer vía telefónica en Sálvame para aclarar que su relación con Kiko Rivera va viento en popa a pesar de los rumores. No nos cansaremos de decir que es una gran señora y ayer volvió a demostrarlo. Comenzaba indicando que los testigos de los presuntos devaneos de Kiko Rivera en Matalascañas recibirán su correspondiente demanda.

El testigo principal no aclaró si se trataba de la mujer del dueño del hotel (que no iba a liarse con Kiko delante de su pareja) o de otra persona. Terminó indicando que no vio nada y que todo lo hizo porque Kiko le dejó con la palabra en la boca durante una conversación.

Al final fue el menos inteligente ya que los otros dos testigos no dieron la cara. Lo curioso del caso es que Corredera, tan feminista cuando quiere, permitió que el programa hiciera un montaje a lo National Geographic para burlarse de los posibles cuernos de Irene.

De hecho, aunque esta última le dijo textualmente «mi marido lo único que ha ido es a un hotel a cenar y a tomar una copa» y añadiera que la que aparece en el vídeo es amiga suya y que ha cenado con ella en varias ocasiones, la antedicha presentadora insistía en que las pruebas confirmaban la infidelidad.

Pues ni hubo pruebas, ni hay familiares de Irene que estén cansados de todo esto, ni nada de nada. Otro cebo sin sustancia y un nuevo intento de atacar a un Kiko Rivera que ha provocado que la gente vea Telecinco. ¿Qué dirá Geles de todo esto?

