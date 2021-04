Irene Rosales comenta sus planes de futuro con Kiko Rivera

Irene Rosales ha apostado por empezar una nueva etapa que le asegure solvencia económica y, sobre todo, sentirse realizada como mujer.

Irene Rosales ha apostado por empezar una nueva etapa que le asegure solvencia económica y, sobre todo, sentirse realizada como mujer. En abril hará una masterclass para comentar sus secretos de belleza y los retoques a los que se ha sometido.

Igualmente, también ha indicado que tiene pensado mudarse de casa para ganar en intimidad. Ella misma comentaba que cualquiera que pasa por la puerta no duda a la hora de llamar al timbre y de hacerse una foto con ellos. Mudarse podría ser una interesante solución.

No dudaba al indicar que su marido no se ha comprado nunca un coche de 100 000 euros añadiendo que no le iba a permitir semejante dispendio a Kiko. Apostará por una casa con cuatro o cinco habitaciones y un espacio para que Kiko pueda realizar su trabajo con mayor comodidad.

Irene sigue siendo el motor de su familia a pesar de haber sufrido un año durísimo en lo personal con la muerte de sus padres. Todo sea por conseguir que su familia siga adelante y por lograr que el día a día como pareja sea lo más llevadero posible.

Sin duda, Rosales no deja de ser un ejemplo de mujer trabajadora que en lugar de tirarse a la bartola a comer de la suegra, o del marido, se mueve por ganar su propio dinero. Esperamos tu opinión al respecto de esta nueva etapa de una mujer que está destinada a seguir convenciendo a propios y a extraños de su indudable adaptabilidad y encaje de los duros golpes de la vida.

