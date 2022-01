Irene Rosales confirma que su mente «no acepta más problemas»

Irene Rosales parece tener claro que ha tocado fondo. Nadie como ella sabe lo que supone dar la cara y soportar las mil y una de su marido y familia.

Irene Rosales parece tener claro que ha tocado fondo. Nadie como ella sabe lo que supone dar la cara y soportar las mil y una de su marido y familia. Parece lógico que se quiebre teniendo en cuenta que en 2021 perdía a varios familiares y que su marido se empeñó en emprender una guerra contra su madre que terminó salpicándole.

Tras dejar el programa en el que participaba, regresó, pero ella sigue siendo sensible y teniendo mucho que asumir.

«Intento ver el lado bueno a todo. Pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el cual mi mente no asimila más problemas. Estoy saturada, agobiada, pero con unas ganas enormes de estar fuerte y sé que quiero y puedo estar al 100%. Por eso soy positiva» comenta.

Añade que le cansa lo de defender a Kiko, «Muchísimo, porque yo no le pido a nadie que me tenga que dar una explicación sobre algo», y ahora con el documental de Julián Muñoz que se estrena el viernes es posible que arrecie la tormenta.

«Estoy trabajando mucho con mi terapeuta para sobrellevar estar cosas, yo ya solo me preocupo de lo que afecte a mi familia, a las personas con las que vivo el día a día, mi mente no puede con más» indica. De hecho, no duda en añadir que la muerte de la madre de su suegra no es sinónimo de acercamiento. Por ello, todo parece indicar que todo esto se convertirá en un espectáculo que puede ser para la historia. ¿Nos indicas tu opinión al respecto?

Curiosidades Televisión #irene rosales