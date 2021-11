Irene Rosales: «estoy cansada de que acusen a mi marido de todo»

Irene Rosales defendía ayer a Kiko Rivera en Viva la Vida tras conocerse el montaje de su falsa boda. Cada vez le cuesta más mantener el tipo.

Irene Rosales defendía ayer a Kiko Rivera en Viva la Vida tras conocerse el montaje de su falsa boda. Cada vez le cuesta más mantener el tipo. «El problema que tuvimos fue que nosotros nos íbamos a casar el mismo día de la boda pero se nos extraviaron unos papeles (…) Tuve que ir posponiendo la fecha porque mi padre estaba muy muy malo. En aquel momento se me olvidó por completo el tema de la boda porque yo estaba preocupada por mi padre y, además, para mi yo ya estaba casada».

«Después me quedé embarazada de Carlota… No me acuerdo ni el día que firmé en el juzgado porque para mí el día de mi boda fue el 7 de octubre de 2016» añadía con una vehemencia tan estudiada como casi facticia. Torres más altas han caído.

Continuaba su relato indicando que «porque no quiero que se deje a mi marido mal. Ni a mi Kiko me ha engañado, ni hemos vendido una mentira. Se da a entender que yo soy tonta y no me entero de nada y puedo ser muchas cosas pero tonta no soy».

«Estamos muy bien, muy calmados y tranquilos. Compartiendo mucho tiempo con las peques que hacía falta y nosotros dos que se agradece. Estoy cansada de que culpen a mi marido de absolutamente todo. No voy a permitir que le dejen mal» remataba. Nos gustaría conocer cuál es tu opinión al respecto de una defensa que no parece llegar a convencer del todo. Comparte tus comentarios con nuestros lectores.

