Irene Rosales: «hemos tenido épocas sin un put* duro, esto no se hace por dinero»

Irene Rosales comentaba ayer que lo que Kiko Rivera está haciendo no es por dinero. Sus malas rachas económicas anteriores no les llevaron a hacer caja.

Irene Rosales comentaba ayer que lo que Kiko Rivera está haciendo no es por dinero. Sus malas rachas económicas anteriores no les llevaron a hacer caja. De lo sucedido el pasado 2 de agosto, no dudaba en reconocer lo siguiente.

«Kiko me apartó, me lo contó, le dije que se tranquilizara, que era el cumpleaños de su madre. Kiko estaba como en una nube, como en una burbuja. Aún así nos fuimos de viaje, pero él lo llevaba dentro. Nosotros nos vamos de Cantora al día siguiente y Kiko se fue sin despedirse porque no se lo podía creer».

«Hasta donde yo he visto, la madre ha sido maravillosa con él. Se lo ha dado todo. Pero a él esa imagen de su madre se le ha caído con lo que ha visto… Igual no le ha dado lo que le hacía más falta que son conversaciones entre madre e hijo, más cariño… Eso es lo que más reclama».

«Ha habido épocas donde no hemos tenido un put* duro y no me da la gana de que se diga que esto se hace por dinero porque no es así. Él está en todo su derecho de explicarse y si se tiene que escuchar su voz se va a escuchar. Para que lo digan otros y se pongan la chapita otros, pues lo dice Kiko». De ti depende que conozcamos qué piensas sobre estas declaraciones y cómo crees que evolucionará una polémica que no deja de crecer. ¿Cómo jugará sus cartas Isabel Pantoja?

Curiosidades Parejas Televisión #irene rosales #Kiko-Rivera