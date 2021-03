Irene Rosales le hace a Isa Pantoja un regalo muy especial para su boda | Noticias del corazón

Más allá del conflicto protagonizado por Isabel Pantoja y Kiko Rivera, el resto de la familia intenta seguir con sus vidas de la manera más tranquila posible. Mientras que Anabel Pantoja decidió poner tierra de por medio, dejar su trabajo en ‘Sálvame’ y centrarse totalmente en su vida en Gran Canaria junto a su chico, Omar, Isa Pantoja, sigue con su plan más emocionante. La hija pequeña de la tonadillera y su chico, Asraf Beno, siguen adelante con sus planes de darse el ‘sí, quiero’ el próximo 26 de junio en Marruecos, una ceremonia a la que su hermano ya ha prometido ir, haciendo además de padrino, y que está planeando al detalle.

La joven vive con la gran incógnita de si su madre acudirá o no a su boda, pero a pesar de ello ha optado por seguir adelante y sellar su amor con el modelo marroquí esté quien esté y falta quien falte. Como todas las novias, Isa tiene muchas cosas que planear hasta entonces: el vestido que se pondrá, el maquillaje, a quienes invitará, cómo serán las invitaciones, cómo sentará a los invitados… Un sinfín de decisiones que de repente se han convertido en un poco más llevaderas gracias a su cuñada, Irene Rosales. Ambas mujeres están en un buen momento de su relación y la sevillana ha decidido hacerle un regalo que ha encantado a Isa.

Se trata del libro ‘El diario de la novia’, una coqueta agenda de tapas rosas y detalles románticos con la que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ va a tener las cosas mucho más fáciles. El tomo está dividido en dos partes, mientras que en la primera se explica las cosas que tiene que tener en cuenta, en la segunda hay espacio de sobra para anotar «citas, listas de invitados, explosiones de ideas y cualquier cosa que te pase por la cabeza». La reacción de la futura mujer de Asraf no se ha hecho esperar y tras disfrutar del presente lo ha compartido con sus seguidores de Instagram. «El mejor regalo», ha escrito junto a la fotografía que ha colgado en sus stories, donde muestra algunas de las páginas y resume muy bien el regalo: «es lo más», dice. «Disfruta de esta bonita etapa», le ha deseado Irene, que no ha dudado en compartir la historia de su cuñada, feliz con que le haya gustado la agenda y le sea útil en los próximos meses.

Isa e Irene no quieren que su relación cambie y ambas intentan mantenerse al margen de la guerra entre Kiko e Isabel, algo que no siempre es fácil pues también las incumbe a ellas. Sobre esto, la peruana sabe que para su cuñada son momentos difíciles y no duda en reconocer su mérito: «está siendo tranquilizadora para mi hermano y entiende a las dos partes. No es fácil para ella», ha dicho en ‘El programa de Ana Rosa’.

La situación está cada vez más agitada

Lejos de estar cerca de llegar a un momento de calma, la vida de Isabel Pantoja sigue complicándose. Este lunes, la periodista Paloma García-Pelayo desvelaba en el espacio presentado pro Ana Rosa quintana que la fiscalía pide a la artista tres años de cárcel y una multa de 18 meses. De este modo, Pantoja podría volver a estar entre rejas tras la decisión de la fiscalía de Marbella, que le adjudican cuatro delitos penales al no haber pagado una deuda de su sociedad de forma correcta. El pago lo realizó su hermano, Agustín Pantoja, pues ella se encontraba cumpliendo condena, pero al parecer habría pagado a la empresa incorrecta, provocando que la deuda siga ahí y que Isabel esté acusada de estafa, apropiación indebida, insolvencia punible y alzamiento de bienes.