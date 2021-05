Irene Rosales: «mi hija no ha heredado los ojos de su abuelo»

Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Irene Rosales reventaba ayer tras escuchar las últimas declaraciones de su suegra.

Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Irene Rosales reventaba ayer tras escuchar las últimas declaraciones de su suegra. Isabel Pantoja, ahora en Top Stars, comentaba, como respuesta a una pregunta de Risto Mejide, que el talento no se hereda.

De hecho, el propio Kiko Rivera había indicado ya que se burlaban de él continuamente por el tipo de canciones que interpretaba. Rosales, siempre educada, decidía responder ante el nuevo ataque.

«No vi el programa. A lo mejor es lo que piensa ella… Yo creo que hay muchos artistas que sacan el talento de su madre o su abuelo. Si ella dice que no se hereda… Mi hija tampoco ha heredado los ojos de su abuelo». El zambombazo no necesita explicación alguna.

Decía Irene que Kiko era consciente de lo comentado por su madre, «Se lo he enseñado y me ha dicho ‘ya lo he visto’, parece que no le ha sentado… Puede que sus hijos no hayan heredado ningún talento de ella…».

De los comentarios de la Pantoja sobre Rosales, la propia Irene reconocía que «no me preocupa que se diga que yo soy la responsable, tengo la conciencia muy tranquila. He tenido muchos motivos para dar esa patada en el culo a mi marido y he preferido sentarme a hablar con él y solucionar las cosas».

Habrá que ver si tanta sinceridad también la hay por la otra parte. La batalla legal será encarnizada y entonces podremos saber cómo se desarrolla una historia que está a punto de comenzar.

