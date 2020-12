Irene Rosales molesta con la felicitación de Isabel Pantoja a su nieta

Ha pasado un mes y medio desde que todo saltara por los aires en el clan Pantoja. Kiko Rivera se sentaba en ‘Sábado Deluxe’ para aclarar una supuesta infidelidad a Irene Rosales y terminaba confesando que está atravesando por una depresión. Pero ahí no acabó la cosa. Isabel Pantoja levantaba el teléfono y lo que parecía ser una llamada de apoyo a su hijo, se convirtió en el comienzo de una guerra encarnizada que se mantiene hasta hoy.

Se ha hablado de la herencia de ‘Paquirri’, del descubrimiento de Kiko, de un acercamiento a la familia Rivera y además ha habido dos requerimientos notariales por parte de Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez, pidiéndole a la tonadillera que les entregue los objetos personales que su padre les dejó en herencia. Pero la respuesta ha sido un «no» rotundo. Mientras tanto Irene Rosales, a quien ella culpa de todo lo ocurrido con su hijo mayor, ha perdido a su padre, Manuel Rosales. Un momento en el que la tonadillera decidió dejar a un lado las rencillas y envió una corona de flores al tanatorio.

Pero nada más, hasta ahora. El pasado martes la hija mayor de Kiko e Irene, Ana, cumplió cinco años. Y la llamada o la visita de Pantoja a su nieta era algo que se esperaba como agua de mayo. Ha sido Irene Rosales quien ha confirmado en ‘Viva la vida’, que su suegra ha movido ficha. Pero sus primeras palabras no eran nada halagüeñas, «no ha habido abuelas, desgraciadamente», decía con cierto poso de tristeza. Hasta que el programa informaba en exclusiva que había habido un acercamiento por parte de la tonadillera.

En ese momento la mujer de Kiko Rivera confirmaba que efectivamente su hija «recibió su felicitación», pero su manera de contarlo no ha convencido a sus compañeros de programa. ¿Qué hay detrás de ese mensaje para su nieta que no ha gustado a la colaboradora? Sin querer desvelar el contenido, Irene ha mostrado su malestar con el mensaje de audio enviado por la tonadillera. «Si la niña lleva dos meses sin escucharla y lo va a hacer el día de su cumpleaños, tenía que haberse limitado a felicitarla y punto», ha dicho la colaboradora afirmando que, aunque a Kiko no lo nombra, sí hace referencia a ella.

«Hay partes que a mí me ofenden», ha contado Irene que, pensando que el audio iba destinado directamente a la pequeña, escuchó al mismo tiempo que ella lo que su suegra tenía que decir. Sus palabras eran de tal calibre que al querer escucharlo por segunda vez, la propia niña le pidió a su madre que no lo pusiera de nuevo, algo que ha dejado boquiabiertos a sus compañeros de plató. «Fue el primer mensaje del día, lo vi a las 8 de la mañana y me dio tanta alegría que se lo puse a mi hija, pero sinceramente no entendí ese tipo de felicitación».

Por primera vez Irene Rosales no ha evitado mostrar su enfado. Tiene claro que los niños deben estar apartados de los conflictos de los adultos y ha sido tajante al respecto: «He dicho mil veces que puede hablar con sus nietas cada vez que quiera. Si no quieren saber de mis hijas es porque no quieren, no porque yo lo impida». Ya se quejó Kiko Rivera de la actitud de su madre con sus nietas, negando la imagen de abuela entregada que siempre ha tenido la intérprete de ‘Marinero de luces’ y lo hizo explicando que hay un trato diferente entre sus hijos y su sobrino Albertito. La guerra continúa.