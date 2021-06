Irene Rosales responde a quienes le acusan de manipular a Kiko Rivera

Hace tan solo dos días Irene Rosales disfrutaba de un cumpleaños de ensueño en Sevilla, su lugar de residencia, y ahora ha tenido que hacer frente a las críticas que lleva recibiendo durante algún tiempo. Comentarios que apuntan a que su marido Kiko Rivera está siendo manipulado por ella. Este domingo, la colaboradora ha plantado cara en ‘Viva la Vida’ y ha respondido cómo se siente. “Parece que todo lo que hago lo hago mal. Me importa un bledo lo que opine todo el mundo», ha comenzado diciendo con ironía a Emma García.

Pese al mal momento que está atravesando debido al distanciamiento del DJ con Isabel Pantoja, Irene tiene las ideas muy claras. «Estoy súper tranquila. Si la gente piensa que yo muevo a Kiko la gente se equivoca. Discuto más con él que él con su familia. Pero eso no significa que no lo vaya a apoyar. Esto me da más dolores de cabeza que otra cosa. No discuto con mi familia y los problemas los tengo con la familia de mi marido. Yo apoyo a mi marido, pero eso no significa que siempre esté de acuerdo con lo que hace. Por ejemplo, cuando decidió ir al ‘Deluxe’, yo le aconsejé que no lo hiciera, pero luego él hizo lo que quiso. Y ahí es donde yo le apoyo, aunque no esté de acuerdo», ha añadido serena en el citado formato.

«Es muy fácil señalar a alguien para quitarse la culpa uno mismo. Yo no he empezado esto. Yo lo único que he hecho es defendernos de cosas que ha dicho Isabel de nosotros, porque ella hablaba con periodistas por detrás», ha dicho en relación a su suegra. Después de refelexionar, Rosales ha añadido que «a mí solo me importa mi opinión, lo que opine todo el mundo me importa un bledo».

Llegados a este punto, la mujer del intérprete de ‘Cicatriz’ ha confesado que se ha planteado dejar la televisión porque no aguanta más. “Yo le digo a Kiko que lo mejor es que deje de hacer entrevistas, pero si yo vengo aquí -hace referencia a ‘Viva la Vida’-, tengo que dar explicaciones… entonces…”, ha revelado. “El hecho de que yo esté aquí a él le afecta. Se me ronda por la cabeza dejarlo. Como persona me duele porque si me vieran las personas que me critican cómo es mi día a día…”, ha terminado diciendo sembrando el silencio en el plató.