Irene Rosales responde así a la última entrevista de Isa Pantoja

Irene Rosales prefiere mantenerse al margen de los conflictos que puedan existir en la familia de su marido. Apenas unas semanas después de la muerte de doña Ana y de la boda de Anabel Pantoja, las disputas entre los miembros de la familia están en un nuevo punto. Ahora ha sido Isa Pantoja quien ha tomado la palabra. La hija menor de la tonadillera se sentaba este pasado fin de semana en el plató de Sábado Deluxe, donde ha hablado de varios temas, entre otros, de los motivos por los cuales mantiene distancia con su hermano.

A lo largo de los últimos años, los hermanos Pantoja han sido protagonistas de varios desencuentros, tanto frente a las cámaras como al margen de ellas. Esta vez, Isa Pantoja ha decidido tomar la palabra y explicar los detalles de algunos. La hija pequeña de la artista ha comentado que ella no acudió al hospital cuando nació Carlota -hija menor de Irene y Kiko- porque fue el propio Kiko quien se lo pidió. Sin pelos en la lengua, Isa ha acusado a su hermano de ser un hipócrita: “estoy harta de que echa la culpa a todo el mundo, la culpa la tienes tú porque se te va (…) solo quiere dejarme mal. He sido estúpida por callarme y perdonarle y lo que me frene a contar más cosas es porque tengo la esperanza de arreglar las cosas”, ha dicho Isa Pantoja muy afectada por la situación.

Unas palabras a las que Irene Rosales prefiere no contestar: “no lo he visto ni tampoco tengo intención de verlo”, ha dicho la mujer de Kiko Rivera ante las declaraciones de su cuñada. La joven ha pasado unos días de descanso en compañía de algunas amigas y se muestra indiferente ante esta nueva guerra entre los Pantoja: “no voy a leer, escuchar ni ver nada”, ha sentenciado la esposa de Kiko Rivera, sin querer entrar en más detalles al respecto.

Plena confianza en Kiko Rivera

Hace apenas unos días, Irene Rosales levantaba el teléfono y llamaba en directo al programa Sálvame para poner punto final a cualquier tipo de especulación sobre su matrimonio: «con mi marido está todo perfecto. No tengo ningún problema con él», aseguraba la nuera de Isabel Pantoja.

Irene Rosales se mostraba tajante en su intervención y recalcaba que no dudaría en tomar las acciones legales que fueran necesarias para zanjar los rumores que apuntaban a una crisis de pareja. La joven aseguraba que era consciente de los errores que Kiko Rivera había cometido en el pasado: «entiendo que mi marido puede haber cometido muchos fallos pero todo tiene un límite», pero sentenciaba que lo que se estaba comentando en estos momentos nada tenía que ver con la realidad. «Si estoy con mi marido es que estoy segura al cien por cien. Si no, no estaría con él», ha especificado la nuera de Isabel Pantoja.