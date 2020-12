Irene Rosales sobre el mensaje a su hija de Isabel Pantoja: «no me gusta que mande ese tipo de audios»

Ana, la hija de Irene Rosales, recibía un mensaje de audio de su abuela Isabel Pantoja que ha provocado que el fuego siga encendido.

Ana, la hija de Irene Rosales, recibía un mensaje de audio de su abuela Isabel Pantoja que ha provocado que el fuego siga encendido. La leña arde más que nunca entre la cantante y su hijo.

«Creo que lo podría haber hecho de otra manera. Mandó los audios y ya está. Una niña no es consciente de las discusiones entre padre y madre. Yo hubiera mandado la felicitación solo para la niña y con otro ánimo» indicaba la joven.

«Hay partes que a mí me ofenden, no me gusta que me mande ese tipo de audios. Tiene mi móvil para saber de las niñas. Si mi hija lleva dos meses sin escuchar a la abuela… me hubiese limitado a decirle: ‘Felicidades mi vida’» reconocía.

«De cara al público lo he puesto bastante fácil. Le he dicho una y mil veces que puede hablar con sus nietas cada vez que quiera. Si tengo que hacerles un móvil a mis niñas para que puedan hablar, lo haré. Si alguien no quiere saber de mis hijas es porque no quieren» indicaba.

«No me gusta que me mande ese tipo de audios» sentenciaba una Rosales que parece estar harta de todo y que, poco a poco, va sacando la patita por debajo de la puerta estando hasta las narices ya de tanta historia y de tanto vituperio. A ver si la tonadillera reacciona como es espera o si decide actuar como hasta ahora, con un silencio atroz e injustificable ya que sus nietos, incluimos a los de Isa, no tienen la culpa de nada de lo que está sucediendo.

Curiosidades Televisión #irene rosales #Isabel-Pantoja