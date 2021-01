Irene Rosales: «soy buena, pero no tonta»

Irene Rosales parece haberse cansado de soportar lo que a su familia política le ha apetecido y ha dicho basta.

Irene Rosales parece haberse cansado de soportar lo que a su familia política le ha apetecido y ha dicho basta. Ha sido en las redes sociales donde se le ha culpado de ser la instigadora de la bronca entre Kiko Rivera y su madre. Rosales no está dispuesta a soportar semejante situación.

«Lo que pena me da es que casi todas son mujeres y muchas son muy fans de mi suegra. Me parece muy bien que quieran defenderla, pero para hacerlo no tienen que atacar a otra persona. Mi situación es muy difícil, no es ningún papel. Me afecta como persona, también como madre de sus nietas. A mí llega un momento que me cansa» comentaba en Viva la Vida.

Aclaraba que su suegra «no quiere hablar con su hijo de ninguna de las maneras, pero a través de amistades sí que le hace llegar mensajes». «Él ha ido teniendo cada vez más dolor. Te vas enterando de cosas y está con rabia. Que las aguas lleguen a su cauce a través de terceras personas es imposible».

«Esta situación no puede seguir así. Cada vez va a peor» indicaba antes de sentenciar que «soy buena, pero no tonta» en clara alusión a los posibles instigadores de los mensajes recibidos en sus perfiles sociales. Sea como sea, no podemos olvidar que el enfrentamiento comenzó cuando Kiko se dio cuenta de que no había recibido ni un céntimo de la herencia que su padre le dejó. El tiempo será el que ponga a todo el mundo en su lugar.

