Isa Pantoja: «a mi madre no le apetece hacer nada»

Isa Pantoja comentaba ayer en el programa de Ana Rosa que su madre está hundida. Su enfrentamiento con Kiko Rivera le está pasando una dura factura.

Isa Pantoja comentaba ayer en el programa de Ana Rosa que su madre está hundida. Su enfrentamiento con Kiko Rivera le está pasando una dura factura. Volviendo a demostrar que tiene una selecta educación y respetando a todos, declaró lo siguiente.

«No vale la pena estar enfadados eternamente. Claro que cuando las partes se enfadan tienen su momento pero al fin y al cabo es nuestra familia. Con mi madre está todo bien y me alegro. No he podido estar con ella pero la he podido felicitar».

«No le apetece ver a nadie ni estar con nadie ni nada. Cuando no me responde, entiendo que ahora mismo no quiere hacer nada. Para todo el mundo ha sido un año complicado pero para mi madre es más grave. Para ella por la pérdida de su madre y porque ella está en Cantora y de ahí no sale y continuamente está recordando todo. Ella me dice que mucha salud que está deseando vernos pero no me dice nada más».

«A lo mejor mi madre no quiere hablar conmigo porque yo lo voy a contar. La última vez que estuve en Cantora me dijo ‘¿y cuándo te pregunten en tu programa?‘, y yo le dije que no iba a decir nada. Y ella me dijo ‘no no cuéntalo, di que has comido con tu madre, que no pasa nada’. Y lo hice. Yo hablo con ella, lo que no he dicho es el contenido de esa conversación. Ella puede confiar en mí de poder llamarme. Una cosa es que diga que hablo con ella pero, ¿por qué no voy a decir que hablo?». Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja #Isabel-Pantoja