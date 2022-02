Isa Pantoja anuncia su cambio de vida

Isa Pantoja ha anunciado su cambio de vida. Su prima Anabel reconocía que «nos ha dado la vuelta a todos».

Isa Pantoja ha anunciado su cambio de vida. Su prima Anabel reconocía que «nos ha dado la vuelta a todos». Y es que la joven díscola tiene claro, al contrario que sus familiares, que no se puede vivir siempre de la fama o del dolce far niente.

Así, reconocía en el reality en el que ha estado unos días que «Quiero pasar a otras cosas, quiero algo más. Ahora me siento feliz y realizada. Cuando tenga mi título me sentiré muy orgullosa porque es algo que me he trabajado yo. Esto que he tenido en televisión hasta ahora, desde los 18, hasta lo agradezco y he aprendido un montón. He pasado muy buenos momentos, malos también, pero me quedo con lo positivo».

«Quiero ir a la oficina por las mañanas y tomarme los viernes por la tarde algo con mis amigos» añadía. «Cuando piensas que ya no puedes tirar más, como en el deporte, un poquito siempre puedes. Ahora, quiero terminar los estudios y, sí, tener otro niño con Asraf. Ya tengo una familia pero en tres años sí que me veo con otro niño» sentenciaba.

Respondía Anabel llorando que «Me gusta lo que veo y oigo. La envidio, nos ha dado muchas vueltas a todos». Nos recuerda todo lo anterior a cuando la extinta duquesa de Alba comentó que «me he montado en metro una vez en mi vida y me lo pasé muy bien».

Eso de trabajar, ir a la oficina y tomarte algo los viernes les tiene que sonar como a ciencia ficción. A ver si le coge el gusto a currar tanto ella como los que la rodean. Lo mismo, hasta se aficionan a ello…o vuelven a televisión rápidamente.

