Isa Pantoja defiende a Asraf y niega una presunta infidelidad

Isa Pantoja confirmó ayer que su perenne cara de asco le sirve tanto para defender a su novio como para negar una infidelidad. La joven lo mismo tira de cinismo que de valentía para justificar sus erráticas acciones. A Asraf le desmontaron todas sus mentiras en Viva la Vida.

El de Ceuta, que no de Madrid como él dice, es Mister Universo 2018 gracias a una empresa peruana que nada tiene que ver con el título oficial. Igualmente, como indicaba Pavón, es un lastre bastante pesado para Isa que llegó a espetarle al antedicho que «de mi relación hablo yo y nada más».

Del famoso sándwich que hiciera con Efrén y Kiko Jiménez, llaga en la que ayer metieron el dedo, confesaba que «esa noche fue un debate de ‘Supervivientes’ que fuimos a tomar algo. Es verdad que yo me quedé hasta las tantas. Recuerdo la fotos, es verdad que no iba en mis mejores condiciones (…) Cuando cerraron esa planta nos habilitaron otra y en el baño no pasó nada porque no ha pasado nada más. Asraf sabe todo esto y no sabe nada más porque no pasó nada».

Así las cosas, un Beno venido arriba que le comentó a Vázquez hace algunos días que era tonto, se quedó no como lastre, sino como parásito de la que verdaderamente genera dinero. Habrá que ver si todo esto no termina reventando de una vez y si su relación no estalla por los aires en cuanto salga Isa del concurso.

A todo esto, la expedición de la familia de Isa podría ser por etapas. Primero vendrían los hermanos, luego el padre y luego la madre. Ella siempre dijo que si lo hacen por dinero no van a contar con ella, pero ¿qué pasaría si se presentan todos en la final de La Casa Fuerte 2? Seguiremos informando.

