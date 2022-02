Isa Pantoja demanda a Kiko Rivera por lo civil por su honor. ¿Una demanda por defender también a su madre?

«Ya he hablado con mi abogado. Pero quiero reunirme personalmente con él para que me explique todo bien y las consecuencias que conlleva demandar a mi hermano», desvelaba Isa Pantoja este miércoles en su reaparición en ‘El programa de Ana Rosa’, admitiendo que tomar medidas legales contra Kiko Rivera por sus brutales declaraciones en ‘Lecturas’ estaba en su mente, pero no era una decisión fácil de tomar para ella porque a pesar de todo sigue queriendo a su hermano.

Tras el programa, la hija de Isabel Pantoja ponía rumbo al despacho de sus abogados. Horas después, la novia de Asraf Beno salía completamente ‘descompuesta’. Sin confirmar ni desmentir si había decidido demandar a Kiko, no podía articular palabra. La decisión era muy dura.

Isa Pantoja no e ve con fuerzas para perdonar a su hermano

Destrozada, la colaboradora confesaba en Ya son las 8 que no quiere hablar con su hermano. Y es que la hija menor de Isabel Pantoja no puede perdonar el inmenso dolor que le ha causado con sus últimos ataques. Por el momento, prefiere mantener la distancia con él porque necesita tiempo.

Sin embargo, este jueves hemos conocido que Isa ya habría tomado una decisión tras reunirse con su abogado y esta no es otra que emprender acciones legales contra el Dj. Tal y como ha desvelado Pepe del Real la hija de la tonadillera demandará «por lo civil» a Kiko por «intromisión al honor y a la intimidad». Además, tal y como apuntaron ayer, pedirá una cuantía económica en concepto de indemnización por daños morales.

Y es que las durísimas declaraciones del marido de Irene Rosales en Lecturas revelando que la única vez que pegó a su hermana fue cuando presuntamente la pilló intentando cortarse las venas en Cantora. Estas declaraciones han supuesto un «punto de inflexión» para Isa que, confiesa, «tiene que pensar en ella y en su hijo».

Isabel Pantoja también se intentó suicidar revela Kiko Rivera en la entrevista

Pero esta demanda trae otra lectura, ¿se ha decidido no solo por ella sino por toda la sarta de burradas que dice de su madre también? Isabel Pantoja no va a demandar a su hijo seguramente, pero esta querella podría llevar implícito todo lo que se dice también de la tonadillera.

En la entrevista, el Dj revela que su madre también se intentó suicidar y otras cosas de lo más dolientes: «Escuché que intentó quitarse la vida». Aunque fuera más una frase de folclórica cansada de todo lo que le ha pasado, lo cierto es que la incontinencia verbal de esta entrevista no ha sido entendida. «Si mi madre me llamara y me dijera ‘tengo una pistola en la cabeza y me voy a pegar un tiro si no vienes’, tendría que ir pero porque se oigan voces por ahí, pues no», detalla triste el marido de Irene Rosales.

Kiko Rivera cree que su madre podría volver a la cárcel por no escucharle

Así, detalla que la viuda de Paquirri podría ir la cárcel por culpa de tío Agustín. Él quiso aconsejar a su madre, pero ella no le escuchó y le colgó el teléfono. Pero eso no es lo más grave, porque Kiko Rivera se atreve a decir que «podría volver a la cárcel por una equivocación, pero, ¿por dos?«. Vamos que casi vuelve a ocurrir como cuando Mayte Zaldívar, debido al despecho, sacó las bolsas de basura a relucir y se llevó a todos por delante.

En cuanto si sufriría si volviera a entrar, dice que sí pero que sería diferente: «Es diferente. No te voy a decir que no vaya a sufrir, pero…».