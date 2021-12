Isa Pantoja: duro revés judicial para ella al perder con Paz Guerra

Isa Pantoja tiene que lamentar una dura derrota en los tribunales al conocer que el Tribunal Supremo ha dado la razón a la madre de Alejandro Albalá, Paz Guerra. El máximo órgano judicial condena a la colaboradora de televisión a pagar las costas del contencioso que la enfrentó con la que fuera su suegra.

El conflicto entre ambas se remonta al año 2017, cuando Paz acudió al programa Sábado Deluxe en hasta dos ocasiones. Allí abrió fuego contra la hija de Isabel Pantoja. Entre las lindezas que le dedicó estuvieron frases como «es caprichosa, es manipuladora. Es como una mantis religiosa que coge al amado y lo utiliza y después le corta la cabeza. Yo he visto ratas con mejor corazón que esta niña. Es una niña que nos está matando como si fuéramos ratas». Isa no dudó en emprender acciones legales y demandarla por creer que estas declaraciones atentaban contra su honor e intimidad, además de pedirle 15.000 euros por intromisión ilegítima.

La demanda prosperó en primera instancia y el 8 de abril de 2019, Isa Pantoja y Paz Guerra se vieron las caras en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcobendas, en Madrid, quienes al tiempo fallaban a favor de la madre del colaborador de televisión santanderino: «Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Doña Isabel Pantoja Martín (…) Debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los procedimientos efectuados en su contra. Ello debe entenderse con expresa imposición a la demandante de las costas procesales devengadas en la presente causa», decía la sentencia a la que tuvo acceso la revista Semana.

Aquel día, la madre de Albalá confesó entonces a los periodistas tener «la conciencia tranquila». Razones tenía para ello puesto que los jueces le daban la razón y condenaban a la hermana de Kiko Rivera a pagar las costas del juicio. Lo mismo que ha sucedido ahora con el Tribunal Supremo.

Hay que destacar que Guerra también tuvo problemas con la madre de Isa. Paz hizo una publicación en sus redes sociales, una fotografía en la que se la veía posando, con el texto: “Yo no posaba, estaba de parranda”. Un comentario que Isabel Pantoja no pasó por alto y que “desató la tormenta”. “No pensé que iba a tener esta repercusión porque en mi Instagram solamente tengo amigos, apenas una centena, pero justo en ese momento me llegó un recado de Isabel Pantoja. Dijo que me iba a demandar y que tendría que trabajar toda la vida para ella, a no ser que me callara la boca. No me va a pisar», dijo la madre de Albalá.

Actualmente, Isa Pantoja se encuentra en un momento de su vida muy estable. Completamente afianzada su relación sentimental con Asraf Beno, los dos viven una vida familiar en Cádiz, al cuidado del hijo que la peruana tiene con Alberto Isla, cuando le toca estar junto a él. Además, a nivel laboral se ha consolidado como colaboradora semanal del club social de El Programa de Ana Rosa. Desde allí opina de diversos asuntos, algunas veces externos y otras de su propia familia, como la guerra abierta con su hermano Kiko, el estado de su madre y otros conflictos de la familia Pantoja.