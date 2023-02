Isa Pantoja, entre un test de inteligencia y el drama familiar

Isa Pantoja acudía ayer al plató de Sálvame Deluxe para comentar cómo es su relación familiar y confirmar su inteligencia.

Isa Pantoja acudía ayer al plató de Sálvame Deluxe para comentar cómo es su relación familiar y confirmar su inteligencia. En este último caso, obtuvo una puntuación de 100, apenas unos puntos más que su prima Anabel Pantoja. Al parecer, se cierra mucho al cambio, su capacidad verbal es limitada, pero su memoria visual es excelente.

De su relación con su madre decía que está «bien, como siempre. Ya ha llegado un momento en el que nuestras conversaciones son más maduras y ahora no es que ella acuda a mí pero las charlas son mucho más profundas y eso me gusta. Ella está bien, ilusionada, contenta y además tiene muchas ganas porque se pospuso durante varios meses. Se pone nerviosa cuando actúa. Aunque lleváis mucho sin verla, físicamente está igual».

De su hermano decía que «yo con mi hermano en un futuro no lo sé, pero ahora mismo no. Yo entiendo a Francisco Rivera. Mi madre y Kiko yo creo que sí se van a terminar reconciliando. Lo espero y deseo porque a mí ver a mi madre bien me hace bien. Aunque ella no hable del tema de Kiko yo sé que ella le echa en falta».

«A lo mejor es verdad que él me quiere abrazar pero cuando pasa lo del hospital yo estoy ahí. Me hubiera gustado el abrazo ahí, aunque no para hacer como que no había pasado nada, pero a mí me tocaba estar ahí y yo le quiero y lo querré siempre. Lo normal en aquel momento era darle un abrazo. No sufro por él porque sé que no le está yendo mal. Con Irene no tengo relación y no me parece esencial tener una relación con Irene para tenerla con Kiko. Y lo mismo digo de mi madre. Somos una familia complicada».

A su madre le recordaba que «ella no viene a ver al niño. Yo lo llevo a Cantora y sé que ella lo quiere. Aunque yo lo justifique porque es mi madre y está mal, claro que me duele, pero yo la voy a justificar. Me duele mi hijo y se lo digo. Ella lo sabe y ya está. Mi madre no ha visto a mi hijo en todos estos meses, pero yo sé que ella no está bien. No lo ve tanto como a mí me gustaría».

Ya veremos cómo sale todo en una familia que no parece encontrar su camino para dejar atrás todo lo que le viene sucediendo. Esperamos tu opinión al respecto.

