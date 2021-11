Isa Pantoja implacable contra Kiko Rivera: «Debe pedir perdón»

Isa Pantoja sigue inmersa en una guerra mediática a la que nunca quiso pertenecer. La hija de Isabel Pantoja se ha distanciado de su hermano desde el día en el que su prima Anabel pasó por el altar con Omar Sánchez. Lejos de solucionar sus problemas, los hermanos no dan su brazo a torcer. De hecho, unas de las declaraciones del DJ a la revista Lecturas no sentaron del todo bien a la influencer. “Mi hermana y mi prima no tienen ni oficio ni beneficio”, dijo el hijo menor de Paquirri. Después, Isa acudió a Sábado Deluxe donde mostró su malestar y, ahora ha hablado en El programa de Ana Rosa.

La hija de la tonadillera ha revelado que no tiene comunicación con el artista. Tanto es así que no le felicitó por el galardón recibido la pasada semana en los premios Radiolé, un reconocimiento que se le otorgó gracias a su trayectoria musical. “No tiene sentido que le felicite porque el ha dicho cosas que me han sentado mal”, ha expresado Isa muy sincera a la vez que ha dejado patente que está “molesta” con el marido de Irene Rosales. Además, ha reconocido que le gustaría recibir un “mensaje de disculpa, por lo mejor”. “Pienso mucho antes de hablar porque sé que puedo decir una cosa que luego va a ser irreparable», ha añadido.

Miguel Ángel, colaborador también del formato ha señalado que «es el primer premio de Kiko, para él es muy importante. Tú cuando sacaste tu disco y te dolió mucho que tu madre no fuera, debes de entender que a él le duela mucho que su propia hermana no le diga algo «. “No, no le tengo que decir nada. Que yo tenga que felicitarle para que él retome la relación conmigo y por eso se sienta en deuda para pedirme disculpas, no».”, ha respondido Isa.

Después, la tertuliana ha reconocido que tiene la “esperanza” de poder solucionar sus diferencias con Kiko al igual que ha dicho que “claro” que habrá una reconciliación, aunque no ha dicho cuándo sucederá eso.

Por otro lado, Isa Pantoja ha querido tener empatía con su hermano y ha comentado sobre lo que puede estar sintiendo Kiko en estos complicados momentos para la familia. «Pienso que mi hermano sí que se ha tenido que arrepentir de la manera en que lo ha hecho», ha dicho. «Él, en ese momento, pensaba que tenía razón», ha continuado diciendo. Sin embargo, todavía no hay una fecha en la que Kiko e Isa se reencuentren y entierren el hacha de guerra por segunda vez, pues ya estuvieron un tiempo distanciados, pero finalmente lograron dejar sus diferencias a un lado y sellaron la paz durante un encuentro en El programa de Ana Rosa. Formato en el que se fundieron en un emotivo y sentido abrazo.