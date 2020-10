Isa Pantoja: la metedura de pata que le pone en un aprieto con su madre

Está la familia Pantoja midiendo cada una de sus palabras con el objetivo de no agravar más el duro desencuentro que mantienen Kiko Rivera y su madre. Todos queremos saber en qué punto está la relación casi en tiempo real. Lo sufre Anabel Pantoja en ‘Sálvame’, donde esta tarde ha vivido un auténtico infierno, y también otra importante integrante del clan: Isa Pantoja.

Al margen de la guerra fría que mantienen su madre y su hermano, Isa también es noticia por haber anunciado su participación en ‘La Casa Fuerte 2’ y por desvelar que se va a casar con Asraf Beno en junio de 2021. Es su enlace matrimonial lo que también ha levantado una polvareda considerable. Isa Pantoja ha tenido que tomar decisiones sacrificadas para su gran día. Una de ellas es la de no invitar a Dulce Delapiedra. La relación entre ambas es de uña y carne desde que la cuidaba cuando era pequeña. De niñera pasó a confidente y amiga. Pero se va a quedar fuera de la lista de invitados. A su salida de la peluquería este jueves, Isa ha sido preguntado por esta decisión tan dura que ha tenido que tomar y se le ha escapado un «Ay, pobre Dulce». Acto seguido se ha dado cuenta de la metedura de pata y no ha dicho una sola palabra más sobre el tema: «No digo nada, no digo nada», repetía arrepentida.

[embedded content]

En la calle y ante los reporteros, Isa Pantoja guarda silencio sobre el cabreo de Kiko Rivera con Isabel Pantoja, pero en su puesto como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ sí que se explaya para hablar del asunto. La hija de la tonadillera ha tomado partido y se ha alineado junto a su madre adoptiva en el conflicto familiar a la par que le ha dado un tirón de orejas a su hermano: «Se le ha ido de las manos, tenía que haber llamado antes de entrar en directo a ‘Sálvame’. Mi madre estaba muy mal, estaba destrozada, me dio mucha pena, la entendí… entendía que él se lo tenía que haber dicho antes a mi madre. Ella no duerme, no descansa, está cuidando a una persona mayor y lo está pasando muy mal», ha argumentado.

En televisión, Isa Pantoja explica el motivo por el que Dulce Delapiedra no podrá estar presente en su boda: «He perdido tiempo con mi madre y en situaciones importantes de Albertito no ha podido estar y en esta me gustaría que estuviera. Me encantaría que se sintiera cómoda, que se sienta como en casa y que no tenga problemas con nadie». Eso sí, Isa Pantoja no quiere dejar atrás a su niñera ya que para ella ha sido una persona tremendamente importante en su vida y educación: «Me duele muchísimo, pero vamos, que haré cualquier cosa para que lo pueda ver en directo. Aunque no esté ese día puede estar un día después o antes, realmente puede acompañarme en el viaje, no la voy a dejar tampoco atrás. Me gusta agradecer a la gente que se ha portado bien conmigo». Palabra de Pantoja.