Isa Pantoja: «mi hermano es muy hipócrita»

Isa Pantoja se sentaba ayer en Sábado Deluxe para comentar lo que piensa sobre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. No les fue demasiado bien a ninguno de los dos. Por su madre demostró bastante cariño e incluso parece optimista sobre su futuro.

«Esta última vez la he visto mucho mejor, más tranquila. Eso me alivia. Pese a todo lo que ha pasado, ha fallecido mi abuela, la veo mucho mejor. La veo con ganas de vivir y de empezar una nueva vida». Incluso le daba el consejo de venderlo todo y de comenzar de cero.

De su hermano indicaba que «es muy hipócrita.Ya estoy cansada. Estoy harta que para quedar él como un rey me deje a mí como una mierda. No necesito que la gente me aplauda. Ha estado diciendo barbaridades sobre mi madre y lo que ha ocurrido es que se ha ido a casa y le ha pasado factura. Lo que ha hecho no está bien».

Lo sentenciaba al comentar que «realmente lo único que hace que yo me frene a responder es que tengo la esperanza de estar bien con él algún día. No necesito que mi hermano me juzgue. Que se juzgue él mismo. Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional». La puntilla fue «habría tenido que trabajar mucho más de lo que ha trabajado si no hubiera sido hijo de Isabel Pantoja».

En lo que respecta al encuentro materno-filial no dudó en tildarlo de hipócrita. «Yo tuve que salir de allí llorando porque me sentí un poco menospreciada, no entendí por qué a mí por haber dicho y hecho menos que mi hermano se tardó tanto en permitirme volver a Cantora y mi hermano haciendo mucho más ha sido como si allí no hubiera pasado nada. Yo veía a mi madre como con cara de sentir que era ella la que había hecho las cosas mal». Habrá que ver si contesta Kiko o no a semejantes declaraciones. Esperamos tu opinión al respecto.

