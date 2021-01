Isa Pantoja: «mi hermano está en bucle»

Quién iba a decirlo. Isa Pantoja se convierte ahora en defensora de su madre criticando a su hermano por sus continuos ataques a la cantante.

Quién iba a decirlo. Isa Pantoja se convierte ahora en defensora de su madre criticando a su hermano por sus continuos ataques a la cantante. De hecho, Kiko se sentará mañana mismo, o cuando graben el programa, en Domingo Deluxe para dar el tiro de gracia a su relación con su madre.

Mientras tanto, su hermana sigue echando la mañana en el programa de Ana Rosa Quintana y exponiendo lo siguiente sobre su madre.«Ella yo creo que ha sabido tomarse su tiempo, que yo también lo he respetado. Después de haber saltado la famosa valla, ella me ha llamado, ha hablado conmigo normal, ha hablado con mi hijo, que era lo que me importaba. Todo está bastante bien, la noto más tranquila y a mí me vale con eso».

«Yo ya hablé con ella cuando fui a Cantora. Bueno lo intenté, ahora yo ya cumplí mi misión y ahora voy a dedicarme a estar con ella y a no hablarle del tema y poder tener una conversación y una relación normal». Curiosa frase que parece olvidar que tuvo que saltar la valla para entrar en su casa mientras su prima entraba en loor de multitudes.

Tras decir que no le gusta hablar del enfrentamiento materno-filial, añadía que «Ella no le gusta hablar de los conflictos. Él sin embargo sí que lo necesita porque él está en bucle». No nos extraña, con tres millones de euros suyos en bolsillo ajeno no nos extraña que quiera solucionar sus problemas económicos y no esperar a que su madre de la espantada y lo deje sin un céntimo.

La parte conciliadora de Isa Pantoja bien podría terminar en exclusiva de aquí a unos días. El tiempo lo dirá. Mientras tanto nos queda conocer tu opinión sobre el tema.

