Isa Pantoja: «necesito saber cosas sobre María del Monte y mi madre»

Asraf Beno comentaba hace unos días que Isa fue adoptada en Perú a los 8 meses por Isabel Pantoja y María del Monte. La joven comenta estas declaraciones.

Asraf Beno comentaba hace unos días que Isa fue adoptada en Perú a los 8 meses por Isabel Pantoja y María del Monte. La joven comenta estas declaraciones. «Sé que lo ha escuchado [refiriéndose a Asraf] y yo lo he escuchado muchas cosas. ¡No me gusta que lo diga porque no lo sé ni yo! Y porque parece que se lo he contado yo».

La verdad sea dicha, ambas cantantes eran grandes amigas hasta que de pronto la relación se cortó. De hecho, del Monte le comentaba a Bertín al respecto de recuperar la amistad que «en esta vida no me planteo nada, será lo que tenga que ser, pasará lo que tenga que pasar… Hay que intentar cada día sacar lo mejor, ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible».

Isa por su parte añadía en su exclusiva para la revista Lecturas que «necesito saber cosas de ciertas personas. No quiero dar pie. ¡No quiero! Me frustro porque todo el mundo sabe y yo no tengo ni idea de mi vida, del principio. Tampoco lo he preguntado, ni me lo han contado como algo normal».

Ya veremos si alguien se entera de algo en breve o si por el contrario seguimos en las mismas. De momento, la expedición familiar que iba a visitar a Isa parece haberse frenado. Ya veremos si no hay un cheque que solucione el problema en breve. Nos queda pedirte que opines al respecto y que nos indiques cómo ves tú la relación entre Isa y su otrora madrina María del Monte. Seguro que tienes algo que compartir con nuestros lectores sobre un tema que parece ser interminable.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja #Isabel-Pantoja #María-del-Monte