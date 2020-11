Isa Pantoja: «no me esperaba lo que ha hecho mi hermano»

Isa Pantoja veía ayer algunas imágenes de lo que comentó Kiko Rivera el pasado viernes. Sus declaraciones no tienen desperdicio.

Isa Pantoja veía ayer algunas imágenes de lo que comentó Kiko Rivera el pasado viernes. Sus declaraciones no tienen desperdicio.«Es algo muy fuerte. No entiendo qué le ha pasado por la mente a él para decir eso, no entiendo. Yo sé que mi hermano estuvo un poco mal y con la mosca detrás de la oreja. Nunca pensé que era por eso».

«Aunque tenga razón, no digo que no la lleve por lo visto es así. No es el sitio ni el lugar. No lo comparto. Es demasiado, de verdad. No sé qué decir. Entiendo a mí hermano, pero no comparto la manera de hacerlo en un plató. Intento controlarme para no volverme loca como el otro día».

«Muchas cosas de las que dice mi hermano son verdad, pero es mi madre. Es una de las personas más importantes de mi vida. Siempre estaré agradecida, no puedo remar en contra» añadía.

«Es verdad que Cantora es una vuelta al pasado. Igual era hora de tomar una buena decisión y hacer las cosas bien. Es una cosa que solamente lo saben ellos. Mi madre tiene muchos errores, pero no creo que haya hecho nada para perjudicarnos. Al contrario. No sé lo que va a pasar».

«Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre, pero eso no me lo esperaba para nada. No solamente lo que cuenta, es lo que viene después» sentenciaba. Ya veremos cómo se posiciona la joven cuando salga de la casa. Esperamos que compartas tu opinión con nuestros lectores.

