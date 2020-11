Isa Pantoja: «Pantoja es solo mi apellido, prefiero que me llamen Isa»

Isa Pantoja volvía ayer por sus fueros en La casa fuerte 2 indicando que su apellido no marca su personalidad o su forma de ser.

Isa Pantoja volvía ayer por sus fueros en La casa fuerte 2 indicando que su apellido no marca su personalidad o su forma de ser. Ayer mismo conocía en su totalidad las declaraciones de Kiko Rivera sobre Isabel Pantoja y la joven declaraba que «Lo que me contaste es nada para lo que he visto… No me lo esperaba para nada».

No dudaba en recordar que «A mí se me ha criticado mucho por hablar. Me han acribillado cuando he tenido problemas con mi madre, y no me voy a posicionar ni con él pero tampoco con mi madre».

«Lo de la viuda de España me ha impactado, es algo nuevo que antes no había escuchado de él… Es una pena, no puedo decir nada. Solo quiero hacer el concurso por mí, llevo el Pantoja porque es mi apellido pero prefiero que aquí y la gente me conozcan como Isa». Más claro el agua.

Del tema de la herencia de Paquirri indicaba que «Yo ahí no tengo nada que ver. Es más con mis apuntes he hecho un croquis y me he dado cuenta de que todo está perfecto pero yo no aparezco por ningún lado. A Cantora le tengo cariño porque es la finca donde hemos vivido muchos años y es el legado de Paco y lo respeto, pero es un problema de ellos».

Así las cosas, todo parece indicar que la irreductible Isa va a intentar mantenerse en zona de nadie para seguir haciendo la guerra por su cuenta. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de sus declaraciones.

Curiosidades Televisión #Isa Pantoja