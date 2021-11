Isa Pantoja pierde a una de sus grandes amigas por culpa de Asraf: «No sabe estar sola»

Aún con la resaca emoción de la polémica boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Amor Romeira ha reaparecido para hablar una vez más del complicado momento que vive la familia Rivera Pantoja.

Siempre muy cerca de Kiko Rivera e Isa Pantoja, Amor ha dejado claro una vez más que su relación con la hija de Isabel Pantoja se ha enfriado por culpa de su pareja Asraf Beno. «Es mi opinión, no me gusta Asraf para ella y ya está. Si a ella le gusta, lo respeto. Ya no somos amigas, si ella lo dejara con él, a lo mejor hay posibilidades de retomar el contacto» nos ha explicado la polifacética Amor sobre cómo está su relación con Isa.

Aunque Amor nos ha reconocido que sí que le gustó su última intervención en televisión, cree que a Isa aún le queda mucho por madurar: «No sabe estar sola, ha salido de una relación con otra y con otra. Ahora está en una relación que si ella es feliz, me alegro por ella. En algún momento descubrirá que estando sola y encontrando su estabilidad sentimental, también se está bien».

Objetivo de muchas críticas a través de redes sociales, Amor comprende perfectamente el momento por el que pasa su amiga Anabel Pantoja tras los insultos de sus haters hacia su fícico: «El ojo que crítica ¿Quién es?, ¿Una cuenta falsa?, ¿Una foto que no es suya?, suelen ser club de fans de personas que ponen fotos de otros famosos, ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que el hecho de ser personaje público les de la libertad de disparar su odio?. Yo estoy por encima de todas las críticas, porque son muchas, pero mi hermana Anabel es muy dramática, a veces tiene unos bajones insoportables».