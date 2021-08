Isa Pantoja podría estar cansada de la vagancia de Asraf Beno

Asraf Beno habría colmado el vaso de la paciencia de Isa Pantoja. Sin ingresos y con una actitud cuestionable, podría tardar muy poco en hacer la maleta.

Asraf Beno habría colmado el vaso de la paciencia de Isa Pantoja. Sin ingresos y con una actitud cuestionable, podría tardar muy poco en hacer la maleta. Y es que la personalidad de este sujeto, sus aires de superioridad y sus mentiras (dijo que había ganado un premio de belleza, pero no era oficial) han terminado por delatarle.

Según Amor Romeira, «me consta, existe una crisis porque Asraf no ha limpiado del todo su carácter tóxico y no para de restregarle en la cara constantemente a Isa que si trabaja en la televisión es por ser hija de Isabel Pantoja».

«Ha estado en ‘Viva la vida’ y en ‘Ya es mediodía’ y se ha ido porque no vale, no vale para la televisión pero tampoco busca otro trabajo» añadía la antedicha.

Isa ingresa unos 1 000 euros al mes por colaborar en el programa de Ana Rosa y algo más por promocionar algunos productos en sus redes sociales. Beno no llega ni a 300 euros. El mantenido no parece mover un dedo por buscar trabajo y doblar el espinazo como hacemos todos.

Según Romeira, Isa «le mantiene y discuten muchísimo por eso, no dice la verdad para proteger a Asraf porque está muy enganchada a él, hasta que no conozca a otra personas no va a poder alejarse de él, que se planteen su deben seguir juntos o no». En caso de crisis, Isa podría vender una exclusiva, pero el futuro de Beno parece estar bastante en entredicho. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #Asraf Beno #Isa Pantoja