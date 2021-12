Isa Pantoja: preocupada por su madre tras la reaparición de Julián Muñoz

Julián Muñoz ha originado un seísmo tras salir a la luz su último proyecto. La expareja de Isabel Pantoja va a lanzar un documental, al más puro estilo Rocío Carrasco, para desgranar todos los detalles y vivencias junto a la tonadillera. Un relato del que ya se conocen algunas declaraciones y que amenaza la tranquilidad de la cantante. Una de las primeras reacciones al bombazo del exalcalde de Marbella ha sido la de Isa Pantoja.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha estado presente en plató, donde sus compañeros no han podido evitar preguntarle por este documental que verá la luz pronto en Telecinco. Isa ha visto el cebo que se ha emitido, observando con atención cada gesto y cada palabra de Julián Muñoz. Acto seguido, ha dado su primera valoración: «Supongo que hablará de la relación con mi madre y dónde desembocó todo… pero no sé lo que va a contar ahí porque yo era muy pequeña».

Isa P está preocupada por su madre ante la próxima docuserie de Julián Muñoz: «Ha sido un calvario y esto es removerlo» #AR28D https://t.co/GWH9BmXk7s — Telecinco (@telecincoes) December 28, 2021

Conforme pasaban los minutos, Isa se mostraba más rotunda: «No tiene mucho sentido que salga de repente esa información ahora». Para finalmente reconocer que está bastante preocupada por su madre con la emisión de este documental: «Mi madre lo ha pasado bastante mal porque desde el primer momento en el que mantienen una relación, la prensa se le echó encima». Y sentencia diciendo que «para mi madre ha sido un calvario todo esto y ahora es volver a removerlo». Se estrecha el cerco sobre Isabel Pantoja.

La cadena privada no ha dado demasiados detalles sobre esta entrevista a Julián Muñoz, que será realizada por la periodista Paloma García-Pelayo. En el extracto emitido se ve al protagonista en aparente buen estado tras sus graves problemas de salud, vestido de blanco, reconociendo que su relación con Isabel Pantoja «me salió muy cara» y advirtiendo que «ha llegado la hora de decir la verdad. Se lo digo a ella y a la cara».

Por otro lado, Isa Pantoja ha reaparecido en el programa en el que trabaja semanalmente para contar cómo había pasado esta primera parte de la Navidad. ¿Ha ido a ver a su progenitora? «He celebrado la Navidad con unos amigos. Sé que es raro que no esté con ella estos días, pero yo sí la entiendo porque está mal y puedo comprender que no tenga ganas de celebrar nada. Ella es súper sufrida y cuando le hablas de Paco, es como si hubiese pasado ayer», ha explicado.

Sí que ha querido dejar claro que ambas se han felicitado las fiestas: «Hemos tenido contacto. Ella me ha felicitado y yo a ella también». Respecto a su hermano Kiko Rivera, Isa Pantoja explica que la situación sigue igual: «Con mi hermano no he hablado y tampoco tengo intención de hacerlo en Nochevieja. Yo felicité a su hija por su cumpleaños y no he recibido ningún tipo de contestación», explica la hija de Isabel Pantoja.