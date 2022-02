Isa Pantoja reacciona a la separación de su prima: “No sabía nada»

Cada vez son más los famosos que se pronuncian ante la inesperada separación de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. Primero ha hablado Irene Rosales, que no tenía conocimiento de lo que estaba viviendo la sobrina de Isabel Pantoja y ahora, ha sido el turno de una persona muy importante para la colaboradora: su prima, Isa Pantoja. Lo ha hecho a través de una videollamada con el programa Ya son las 8, espacio presentado por Sonsoles Ónega.

“Me da mucha pena que se haya roto la relación, sobre todo después de haber pasado lo que es la boda porque fue una semana complicada para Anabel a parte de la pérdida de mi abuela, también se juntaron muchas cosas y yo sí que es cierto que en el momento de la boda la vi como muy agobiada y no la vi disfrutando al 100%”, ha comenzado diciendo. Después, la colaboradora ha añadido que “no sé si tiene algo que ver eso con que ya no estaba bien con Omar”.

La hija de Isabel Pantoja ha explicado que relacionó la actitud de su prima en su enlace con “todo lo que había pasado y bueno, las ganas que ella tenía de que saliese la boda adelante después de todas las complicaciones que se habían ido atribuyendo al momento de la boda.»

Además, Isa ha dicho que Anabel “nunca la dijo nada”. “El agobio que ella tenía yo pensaba que era por todo lo que había pasado esa semana y nunca pensé que era porque no estaba bien con Omar”, ha revelado. La hermana de Kiko Rivera ha querido explicar bajo su punto de vista lo que opina sobre la ruptura de su prima y el motivo que le ha llevado a tomar dicha decisión. “Cuando se separa de Omar porque se va a Supervivientes lo pasó muy mal las primeras semanas, pero después se dio cuenta que estaba bien sin él”, ha indicado reflexiva.

Anabel Pantoja también ha hablado hoy en directo confirmando así la peor de las noticias. Pese a la tranquilidad con la que ha explicado lo que le ha ocurrido no ha podido evitar romperse en varias ocasiones mientras Jorge Javier Vázquez la entrevistaba. «Hay cariño, pero nada más», ha asegurado con un hilo de voz. Sin duda, la colaboradora no atravies el mejor momento de su vida, pues también es necesario mencionar que desde el día de su boda no se habla con su primo, Kiko Rivera.

Primeras palabras de Omar Sánchez

Sálvame ha podido hablar con el otro protagonista de esta historia. Se ha mostrado tranquilo y ha expresado que no iba a decir nada, por lo tanto por el momento, no ha hecho declaraciones en las que refleje cómo se encuentra tras su ruptura con Anabel Pantoja, tan solo cuatro meses después de pasar por el altar en una boda a la que acudió su círculo más cercano.