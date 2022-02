Isa Pantoja revela detalles de su boda y tiene claro a quien "no invitaría"

Isa Pantoja va recuperando su rutina tras la última y fulminante entrevista de su hermano. Kiko Rivera revelaba en Lecturas un duro episodio de la vida de su hermana en la que ésta intentó quitarse la vida. Momento que nunca debió salir a la luz porque tal y como explicó la colaboradora es algo «muy personal». Hace unas semanas era el DJ quien iba a formar parte de Secret Story, sin embargo, su intervención le ocasionó un veto por parte de Telecinco. Ahora, es la hija de Isabel Pantoja quien recoge el testigo y se convertirá en una más de la casa más famosa de la televisión.

Estará durante tres días conviviendo con los concursantes de la primera edición de los anónimos para así poder conocerlos a fondo y conocer las tramas desde cerca. Nada más entrar, Isa aparecía con una gran sonrisa y, es que, es necesario mencionar que, la colaboradora ya formó parte de otro formato muy similar, Gran Hermano VIP. «¡Qué emoción! Me trae muchos recuerdos», decía mientras paseaba desde el salón hasta la cocina.

Precisamente fue en el citado formato donde Isa Pantoja encontró el amor. Han pasado ya cerca de tres años desde que la hija de la tonadillera comenzó una historia con Asraf Beno. De hecho, están prometidos. Carlos Sobera ha querido indagar un poco más sobre cuándo se podría celebrar el enlace e Isa ha dicho que «ojalá» fuera este 2022. «Lo estoy deseando», añadía Isa.

«¿Estás ya preparando la lista de invitados?», preguntaba el presentador. «A ver yo ya sabes que van surgiendo cosas y yo las voy cambiando…», explicaba la tertuliana. «¿Estarás poniendo y tachando constantemente», insistía Sobera. «Claro. Bueno a ver cómo salgo de aquí. No sé si mejor o peor, pero bueno… Tengo claro a los que no invitaría ahora mismo. Ahora, como están las cosas pues de mi familia ya sabéis a quienes no porque no tengo relación y a mi hermano, tampoco procede», se sinceraba la hermana de Kiko Rivera.

Han pasado unas semanas desde que el DJ contaba que Isa Pantoja intentó quitarse la vida. Después de la repercusión que tuvieron sus palabras, el cantante pidió perdón a Isa Pantoja de manera pública. «Conté una anécdota complicada que me tocó vivir y pertenece a la intimidad de mi hermana y por eso es por lo que ando pidiendo disculpas. En el momento en el que lo digo mi cabeza no asimila cual es el concepto de eso”, dijo en Sálvame. Consciente de sus actos, Kiko reflexinó sobre lo ocurrido e indicó que » era un daño irreparable par a mi hermana y lo siento muchísimo. No sé que más decir».

Pese a este «perdón» del marido de Irene Rosales, no ha sido suficiente para que ocurra un acercamiento entre los hermanos, ya que Isa se siente myu dolida. Por lo tanto, ambos siguen distanciados en un momento familiar complicado en el que también entra en esta ecuación la guerra mediática que tiene el artista con la intérprete de Como una ola.