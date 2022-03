Isa Pantoja revela los problemas de salud que padece su madre

Isa Pantoja ha vuelto a acaparar la primera plana mediática. Como es habitual, la hija de la tonadillera se ha sentado en El Programa de Ana Rosa para tratar algunos de los temas más candentes de la actualidad social, en los que destacaba el reciente cumpleaños de su hijo. El pequeño Albertito soplaba 8 velas el pasado 7 de marzo. Una fecha de lo más especial que provocó que saltaran a la palestra algunas incógnitas, como por ejemplo si la abuela del niño le había felicitado.

Aprovechando la presencia de la influencer, Joaquín Prat no ha tenido reparo en preguntarle si su madre había felicitado a su hijo: “No ha recibido felicitación pero tiene una explicación”, comenzó diciendo Isa. Unas palabras con las que provocó la máxima expectación del resto de sus compañeros y que quiso detallar: “Me extrañó que el día de su cumpleaños no le felicitara porque hasta en los peores momentos, cuando hemos tenido peleas, ella siempre le ha felicitado. Me extrañó muchísimo, entonces le envié un mensaje, a ella no se le ha olvidado, siempre se acuerda. Hablé con mi prima Anabel, que a su vez habló con mi tío Agustín, y me dijo que mi madre no tiene actualmente teléfono, y es verdad, porque intenté llamarla y no me contestaba”, desvelaba la joven. Y es que, al parecer la intérprete de Marinero de luces no estaría pasando por su mejor momento, habiendo optado por contar con la ayuda de profesionales: “Mi madre tiene depresión, siempre lo he dicho, mi madre tiene problemas. Ha pasado todo lo que ha pasado sin tratamiento y ahora tiene ayuda y le habrán recomendado que no esté con el teléfono”, continuaba señalando Isa, admitiendo que tal vez esta era una decisión a la que su madre debía haber acudido antes.

Por si fuera poco, la hermana de Kiko Rivera también ha confesado cuál es la información que le llega a su madre sobre todo lo que está ocurriendo a nivel mediático: “Aunque mi madre no esté entrando en las webs, la información le llega, así que si le han aconsejado que no tenga teléfono por su salud, lo está haciendo”, zanjaba, dejando entrever que la tonadillera es consciente de todas las polémicas en las que se han visto envueltos tanto sus hijos como ella, algo que podría no haberle ayudado en su proceso de mejora en la salud.

Quien sí dejó constancia de su felicitación al hijo de Alberto Isla e Isa Pantoja fue Kiko Rivera. Muchos fueron los medios de comunicación que supusieron que el DJ no había querido felicitar al pequeño de manera privada, algo que él mismo quiso desmentir a través de sus redes sociales con una publicación de lo más reveladora. El hermano de Cayetano Rivera compartió en sus stories de Instagram una conversación de WhatsApp con su hermana en la que él escribía: “Felicidades a mi Alberto, de parte de sus tíos y sus primos”. Un mensaje que fue correspondido de inmediato con un audio de 7 segundos de Isa.