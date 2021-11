Isabel Ayuso se destapa: la presidenta cuenta los detalles de su vida

El Hormiguero no deja de sorprendernos y en el día de la patrona de Madrid no podía ser de otra manera. Como cada 9 de noviembre, la capital ha rendido homenaje a Nuestra Señora de la Almudena, una jornada perfecta para acoger como invitada a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Pablo Motos se encargó de anunciar su llegada el pasado jueves, creando la máxima expectación al anunciar que la del PP había “propuesto una cosa que va a llamar bastante la atención”.

El martes llegó, y con él la esperadísima aparición de Díaz Ayuso. Su entrada en el plató ha sido apoteósica, acompañada de la ovación del público y de la canción Personal Jesus de Depeche Mode. Una melodía que según explicaron en la banda, trata sobre “ser Jesús para alguien más, alguien que te da esperanza y atención”. Y es que la presidenta ya se ha convertido en un icono de la capital en el ámbito político, y en esta ocasión ha mostrado su lado más personal y divertido de la mano de Pablo Motos.

Totalmente transformada, vestida de cuero con un aire muy sofisticado, Isabel comenzó la entrevista intentando disipar los rumores sobre una enemistad entre ella y el alcalde de la comunidad, José Luis Martínez-Almeida: “Eso que se ve es la realidad. Hemos tenido siempre mucha complicidad, y en los momentos más difíciles nos hemos apoyado mucho. […] Tenemos química”, declaraba la presidenta bajo la atenta mirada del presentador y dejando entrever que ambos forman el tándem perfecto para sacar adelante la capital. Una relación que no es tan idílica con el Presidente del Gobierno. La enemistad entre Isabel y Pedro Sánchez es un hecho y así lo demostraba la protagonista de la entrevista, calificando la relación como “mejorable”: “Parece que está encantado de verse. […] Sabes que te está mintiendo”, confesaba la política sin tapujos cuando le preguntaban sobre su opinión acerca secretario general del PSOE.

Una mujer con mucha personalidad

Si algo caracteriza a la madrileña es su propio criterio. Isabel Ayuso actúa según su mente y su corazón le indican, y así lo ha confirmado ella misma. Describiéndose como “callejera, tabernaria y pandillera”, la presidenta de Madrid y gran fan de Julio Iglesias asegura haber conseguido todo lo que tiene a día de hoy gracias a su esfuerzo: “Siempre he sido así. Me independicé muy joven, con apenas 22 años. Me he buscado siempre la vida por mi cuenta. He empezado desde ser muy becaria, hasta el punto de trabajar y no cobrar, teniendo que salir por mi cuenta. Me fui con una mano delante y una detrás a compartir piso y a vivir fuera. He peleado siempre para sacar mi vida adelante por mí misma, y entonces nunca haría nada en contra de las personas que me han puesto aquí. […] Nunca voy a hacer nada que sepa que va a pesar en mi conciencia”, explicaba visiblemente emocionada. Además, la portavoz del PP de Madrid guarda en su retina algunos de los momentos que más le han marcado desde que se convirtió en presidenta, como su visita a Arabia Saudí para presenciar la Supercopa de España.

En su entrevista con el de Requena, Isabel hacía una reflexión sobre cuáles son las prioridades en su vida: “Las mejores cosas son las que no ocupan una bolsa”. Con ello, se refiere a momentos tan simples como los que disfruta cuando toma algo con amigos. Unos instantes a los que ha afectado la presión mediática a la que está sometida desde que es un personaje público: “Un horror”, sentenciaba, cuando Pablo le preguntaba sobre cómo fueron las vacaciones con su chico rodeada de paparazzis.

Pero si algo le molesta especialmente a la política de los tiempos actuales es el “postureo”. Díaz Ayuso culpa a las redes sociales de crear complejos, especialmente entre las chicas, y las anima a dejar de lado el mundo virtual en el que nada es lo que parece: “Parece que tienes que estar dependiendo de un like, de que un desconocido te diga si eres guapa”, finalizó.

Ayuso se apunta a la tendencia del momento

Isabel irrumpía en el plató de El Hormiguero con una imagen de lo más innovadora. Presumiendo de estilo y demostrando su gusto por la moda, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha escogido un look 100% trendy en su visita al programa. Con un outfit total black, la política se ha decantado por una de las tendencias estrella de la temporada: una chaqueta estilo blazer de cuero, un must have para cualquier persona en los últimos meses. Este tipo de tejido aporta un toque desenfadado y rockero al aspecto final, el cual ha combinado a la perfección con unas ondas en el pelo, unos pendientes con forma de rombo en tono dorado y un make up con predominio del labial rojo.