Isabel Gemio reaparece «agradecida» a las palabras de Bertín

Este martes ha tenido lugar un evento en la capital con motivo de la celebración del décimo aniversario del musical de El Rey León, celebrado en plena Gran Vía de Madrid. Hasta el lugar se han acercado numerosos rostros conocidos y entre ellos ha estado Isabel Gemio. La periodista ha reaparecido tras su última polémica con Fabiola Martínez. Durante su intervención en los medios de comunicación, la comunicadora ha hablado con sinceridad sobre cómo está llevando todo este revuelo que les ha colocado a ambas en el ojo del huracán.

“No hay nada que decir y, ahora que se está apagando el fuego, prefiero no reavivarlo”, ha comenzado diciendo “Ya sabéis que a mí no me gustan las polémicas y a Fabiola tampoco, por lo tanto… esas cosas se hablan en privado”, ha añadido Gemio. Por otro lado, Isabel, también ha querido mandar un mensaje a Bertín Osborne a modo de agradecimiento, ya que el presentador también se ha pronunciado sobre este sonado enfrentamiento. “Las cosas se arreglan cuando hay cariño y se hacen las cosas con la mejor intención, además, por cierto, le agradezco sus palabras a Bertín”, ha explicado.

Sobre si ha hablado con Fabiola, la periodista ha dicho que “claro que hemos hablado”. “Faltaría más. Ella no estaba enfadada conmigo. No hay que darle importancia a cosas que no las tienen… con lo que hay en el mundo”, ha dicho Isabel a los reporteros.

Por su parte, Fabiola Martínez, también dejó claro su punto de vista hace unos días sobre todo este entramado en el que se ha visto envuelta. «No fue un ataque a Isabel ni mucho menos. Lo publiqué porque era la manera de ser más transparente. Ella lo dijo como una impresión que tuvo al verme y yo le dije que no estaba de acuerdo con que se dijera algo así. Pero tenemos confianza suficiente como para decirnos eso sin que fuera un conflicto entre nosotros», expresó Martínez.

Su relación con María Teresa Campos

Isabel Gemio y María Teresa Campos protagonizaron una gran polémica hace unos meses. Gemió entrevistó a la presentadora para su programa Charlas con alma, que se podía ver a través de Youtube, y lo que empezó siendo una charla amigable terminó con una conversación donde la tensión se podía palpar. «He venido a una entrevista, no a hacer terapia», llegó a decir visiblemente molesta María Teresa Campos a la entrevistadora.

Ahora, Isabel ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con la madre de Terelu Campos. «Sí he vuelo ha hablar con ella, intercambiamos mensajes», ha dicho. Después, ha revelado que por el momento, no conoce la nueva casa en la que se está instalando la abuela de Alejandra Rubio, ya que la vivienda de Molino de la Hoz donde ha pasado la mayor parte de su vida la ha vendido por una cuantiosa cifra. De esta manera, la que fue presentadora de ¡Sorpresa, sorpresa! zanja con todas las polémicas con las que ha tenido que lidiar en los últimos tiempos.