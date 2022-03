Isabel Pantoja: el adelanto de la docuserie que la tonadillera querrá ver

Isabel Pantoja vuelve a acaparar la primera plana mediática. Justo unos días después de que tuviera lugar su juicio, la tonadillera se convertirá en la protagonista de Sin perdón, una nueva docuserie de Telecinco en la que se narrará con todo lujo de detalles la historia de la vida de la madre de Kiko Rivera con una perspectiva especial. Y es que, pese a que han sido muchas las personas de su alrededor que han dado su propia versión sobre los hechos, esta producción intentaría dar a la audiencia el testimonio que a la cantante le hubiera gustado que se hiciera público.

Ha sido durante esta misma tarde cuando en Sálvame se hacían eco de este esperadísimo documental. Pese a encontrarse inmersa en su despedida del programa, Carlota Corredera reunía fuerzas para dar a conocer Sin perdón, un formato que promete ser revolucionario tanto a nivel nacional como televisivo. Y es que, en varios capítulos, la presentadora ha asegurado que se dará a conocer “la historia que a Isabel Pantoja le hubiera gustado que se contara”. Esto no es otra cosa que “un ejercicio periodístico para reescribir la historia de la artista desde su propia óptica”, dándose a conocer así una visión que “pondrá en un aprieto a algunos, callando bocas y dejando callado al público y a algunos colaboradores”, señalaban desde el programa de las tardes de Telecinco, grabando como fecha para dar el pistoletazo de salida a este estreno el próximo lunes 28 de marzo.

Aunque se hizo esperar, cuando la tarde estaba a punto de finalizar salió a la luz el esperadísimo tráiler. En una grabación de poco más de dos minutos, se han sucedido distintos totales de algunos de los rostros más conocidos de la cadena criticando a la tonadillera, llegando a ser una figura «deshumanizada, convertida en un objeto de consumo, abandonada por la sociedad, por la justicia y por sí misma y desterrada», según calificaban en el canal. Pero, aunque ha optado por la más absoluta hermeticidad, la cantante también tiene su propia versión de los hechos y de todo lo que se ha dicho de ella, motivo por el cual se ha recreado su historia vista desde sus propios ojos.

Esta docuserie seguramente haga de «escudo perfecto» ante las críticas que ha soportado Isabel durante los últimos años, tanto por parte de familiares como de colaboradores. Todo empezó cuando Kiko Rivera protagonizó Cantora, la herencia envenenada, dos programas en los que el DJ no tuvo reparo en admitir las distintas situaciones en las que su madre le habría engañado, rompiendo todo vínculo maternofilial que quedara entre ellos y desatando una guerra que, pese al paso del tiempo, no ha cesado. Y entre tanto, el último paso que habría dado la tonadillera no es otro que desheredar tanto a Kiko como a su hija de su herencia. Un movimiento del que se hizo eco Gema López en Sálvame, señalando a Agustín Pantoja como apoyo fundamental de la cantante y, ahora también, posible futuro dueño de su fortuna.