Isabel Pantoja en el Orgullo LGTBI de Madrid: «soy una más de ustedes»

Tras lo que hizo María del Monte en Sevilla, quedaba Isabel Pantoja. Sus declaraciones son lo suficientemente claras como para evitar dudas.

La cantante se hospedó en un hotel justo al lado del escenario y comentaba que «en primer lugar, agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Que yo os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada, de corazón para mí. Desde hace años, me querían entregar este premio, pero por muchas cosas no fue posible».

«Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es MI orgullo porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí, no estaría hoy… Os agradezco con todo mi corazón a este colectivo que llevo en mi alma desde que comencé a cantar. Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan».

«Y si no se olvidan esas artistas grandes es por ustedes, porque lo dais todo por esas artistas. Las artistas necesitamos a este colectivo maravilloso que es el LGTBIQ+, por y para siempre. Yo soy una más de ustedes, hoy y para siempre, os respeto, quereros mucho».

Sin decirlo claramente, reconoce que forma parte del colectivo. No es cuestión de comparar su actitud con la de María, pero sí de apreciar que esta señora salga del bache en el que ha estado de una forma tan sonada.

Esperemos que salde sus deudas, que encuentre el lugar en el que quiera vivir en paz y que apueste por la vida y por quererse, como ella recomienda. Esperamos tus comentarios al respecto.

