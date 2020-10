Isabel Pantoja estalla contra los que critican su llamada a Kiko Rivera el pasado sábado

Como es habitual, la entrevista de un miembro de la familia Pantoja siempre da mucho juego. Lo malo es que Isabel Pantoja no sabe cómo salir de esta.

Como es habitual, la entrevista de un miembro de la familia Pantoja siempre da mucho juego. Lo malo es que Isabel Pantoja no sabe cómo salir de esta. Kiko Rivera estuvo en Sábado Deluxe comentando su depresión y la cantante llamó para intentar animarle.

Lo malo es que frases como «Hay una pandemia ahora en el mundo, lo que estás pasando no es importante» no animan demasiado. Y menos todavía que el propio Kiko Rivera indicase en sus redes sociales que «tres días esperando y sigo sin tu abrazo».

Ante semejante panorama, y con Isa Pantoja presente en el plató, la cantante llamó al programa de Ana Rosa para explicarse.«No digo que mi hijo tenga o no una depresión. Nadie en el mundo quiere más a mi hijo que yo, igual que a mi hija. Si mi hijo tiene una depresión, lo único que quise dar a entender era que era posible curarlo. Lo único».

«Lo que quise darle a entender es que estamos pasando por lo que estamos pasando y que hay miles de personas con depresión, miles. Yo mato por mis hijos. Que yo no tengo contacto, es mentira. Hablo con él todos los días, al igual que hablo con mi hija Isabel si es que tiene tiempo o coge el teléfono. Llamo a mi nuera Irene, que puede, me recibe, que no puede, no me recibe. Pero que de ahí a que yo, a mi me achaquéis que yo soy egoísta, que yo le he hecho daño con mi llamada…». Pues eso. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto.

