Isabel Pantoja, muy sincera con Asraf: «No me caía bien pero se aclaró todo y ya es de la casa»

Isabel Pantoja ha vuelto a la vida pública con el inminente estreno de ‘Idol Kids’. La tonadillera ha abandonado Cantora para atender a los diferentes medios de comunicación que ya estaban deseando saber de ella. Edurne, Carlos Jean y Jesús Vázquez la acompañaban en esta promoción, pero una vez las entrevistas se han vuelto individuales era inevitable que le preguntaran por su hija.

La tonadillera estaba contestando a los diferentes medios de comunicación y uno de los reporteros era muy pero que muy familiar. Asraf Beno llegaba a la zona de las entrevistas micrófono en mano dispuesto a entrevistar a su suegra para ‘Ya es mediodía’. Suegra y yerno se han saludado con cariño y el novio de Isa Pantoja le ha preguntado si ve a alguno de sus nietos en el programa.

Asraf entrevista a Isabel Pantoja | Foto: telecinco.es

Isabel Pantoja lo tenía clarísimo y Asraf estaba de acuerdo con ella: «Me imagino a mi Carlota, que es la que más arte tiene del mundo. También a mi Ana». Tras varias preguntas sobre el programa, el yerno se marchaba entre vergüenza y nervios pero habiendo hecho su trabajo. Sin embargo, aún le quedaba un último asalto: hablar con su suegra en directo en ‘Ya es mediodía’.

Diferencias arregladas

Isabel Pantoja entraba en directo en ‘Ya es mediodía’ y no dudaba en aclarar cómo está su relación con Asraf en estos momentos: «No me caía bien, la verdad, hubo cosas que no me gustaron pero se aclararon en su momento y ya es de la casa. Yo lo que quiero es que se hagan muy felices los dos, que se respeten y si se quieren casar pues si se casen», decía divertida.

Isabel Pantoja y Asraf hablando | Foto: telecinco.es

Retomando el tema de cómo están las relaciones familiares, Isabel Pantoja ha vuelto a hablar claramente de su relación con Asraf: «Vamos a decir la verdad. Antes no me gustaba pero no porque no me gustara Asraf, que es simpático, quiere mucho a mi hija y a mi nieto y demás, pero hubo un momento en el que no me gustaron cosas y se lo dije, se aclararon y ya está. Yo soy una suegra muy atípica, yo voy donde me invitan, donde no me invitan no voy», decía divertida.

En cuanto al tema de una posible boda entre Asraf y Chabelita, Isabel Pantoja también ha respondido claro: «Yo quiero dejar algo muy claro. A mí nadie me ha hablado de boda, ni él ni mi hija. Me he enterado por la tele. La idea os tiene que parecer a vosotros, mientras seais felices. Yo no puedo opinar, cuando hay amor por medio, si se quieren y se respetan… Ya son mayores. El amor llega así y te has enamorado de mi hija y ya está». Finalmente, Asraf añadía: «Ya me siento uno más de la familia. Lo suyo ha costado pero ha acabado en buen puerto y yo feliz, orgulloso y muy contento de tenerte como suegra».