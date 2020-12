Isabel Pantoja podría ser denunciada por Kiko Rivera

Isabel Pantoja vive sus momentos más bajos y nadie parece querer defender su postura en estos últimos 30 años.

Isabel Pantoja vive sus momentos más bajos y nadie parece querer defender su postura en estos últimos 30 años. El punto de partida de esta debacle fue la entrevista que dio Kiko Rivera en la que venía a indicar que su madre le había desheredado voluntariamente y que él había descubierto cómo las posesiones de su padre estaban en Cantora y no robadas como había indicado su progenitora.

A partir de ahí, todo ha ido a muchísimo peor. Los hermanos Rivera le recuerdan que tiene que repartir lo que no le pertenece, ella dice que no firmó nada y cuándo se le recuerda que sí indica que la fotocopia es de mala calidad y que no reconoce su letra. El abogado de los Rivera ya ha indicado que si en Navidad no se entrega nada, demandará a la Pantoja justo después.

Pero la gran sorpresa surge cuando los abogados de Kiko Rivera envían ayer un comunicado en el que subrayan que están «trabajando sobre las diversas alternativas existentes, tanto judiciales como extrajudiciales, para depurar las posibles responsabilidades de todas las personas que intervinieron activamente tanto en las gestiones que derivaron de la partición hereditaria del Sr. Rivera Pérez [Paquirri] como en la administración de los bienes, así como en los actos posteriores que se han realizado hasta la fecha».

El silencio de la Pantoja puede romperse o bien durante las campanadas, o bien delante de un juez. Será ella la que elija la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Seguiremos informando.

Curiosidades Televisión #Isabel-Pantoja #Kiko-Rivera