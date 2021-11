Isabel Pantoja rompe su silencio tras la muerte de su madre

Isabel Pantoja ha decidido romper su silencio tras la muerte de Doña Ana. La situación con su hijo es crítica y ella parece salir del bache.

Isabel Pantoja ha decidido romper su silencio tras la muerte de Doña Ana. La situación con su hijo es crítica y ella parece salir del bache. Eligió Viva la Vida para decir que «estoy más o menos bien, gracias a Dios, de salud estoy bien».

Raquel Bollo matizaba que ella la conoce que Isabel no está tan bien como dice estar. La otrora planchadora y asesora de la cantante tiene motivos suficientes para no estar demasiado feliz que digamos. Sus comentarios no dejan lugar a dudas.

«Se da cuenta de que no está hablando con alguien de su entorno, y entonces es cauta y cariñosa, sin querer dar más explicaciones. Pero por la que la conozco la voz de ella no es de estar bien. No está bien, tiene que ir poquito a poco saliendo y para ella es duro, cada uno lleva su duelo a su manera» comentaba Bollo.

Ya veremos qué sucede en un futuro próximo con la cantante. Todo parece indicar que ella no va a pronunciarse contra su hijo, pero que tampoco va a ceder ante las declaraciones que intentan tirar un anzuelo para pescar algo. Por lo tanto, la postura de Isabel parece ser la más recomendable en estos casos.

La tregua no fue tal y Kiko ha vuelto a hacer caja comentando algunos detalles de su reencuentro. El resto no tardaremos en conocerlo. Seguro que tú piensas algo sobre semejante actitud y sobre la alterada relación familiar de los Pantoja. Esperamos tus comentarios al respecto.

