Isabel Pantoja: Su tía confiesa que lleva 7 años sin ver a doña Ana porque Isabel no le deja

Hace unas semanas LOOK contaba en exclusiva que Isabel Pantoja no tiene quien la defienda. Más allá de su hermano Agustín en el papel de escudero fiel y de su sobrina Anabel en una complicadísima y casi imposible situación neutral, ‘Maribel’ no cuenta más que con el apoyo de sus fans más entregados. Que es mucho, sin duda, pero puede quedar en nada teniendo en cuenta que prácticamente todos los amigos que ha tenido a lo largo de su vida e incluso su propia familia han decidido darle la espalda y romper sus silencios para sacar a la luz la peor y más real cara de la artista.

Después de que su hijo Kiko Rivera pusiera públicamente en entredicho la gestión que su madre ha hecho de la herencia de Paquirri y tras posicionarse por primera vez y de la manera más humillante para la tonadillera en el bando de los Rivera, los testimonios en contra de Isabel Pantoja se cuentan por decenas. De su prima Sylvia Pantoja, pasando por Francisco y Cayetano Rivera y la totalidad del entorno del que fuera su marido hasta llegar a su propia tía. Magdalena Clavero, hermana de doña Ana, ha roto su silencio por primera vez en ‘Sálvame’ para confesar, entre lágrimas, que lleva más de siete años sin ver a la madre de Isabel Pantoja porque la de ‘Marinero de luces’ se niega a permitírselo. «Mi sobrina Maribel, Isabel Pantoja, no me deja ver a mi hermana. Y es que la pena que yo tengo. ¿Qué no me ha tratado bien como hermana? Pues no. A mis hermanos y a mí nos han ignorado, no nos han tratado bien».

Magdalena es hermana de padre de la madre de la Pantoja y, aunque ahora lleva muchísimo tiempo sin verla por culpa de sus sobrinos Isabel y Agustín, hubo un tiempo en el que la relación entre ellas era perfecta. «Hará 7 u 8 años que no me dejan verla. Cuando ella vivía en Sevilla, en frente de la Feria, nos veíamos muchas veces. Yo la llevaba a ver al Gran Poder, pero desde que se la llevaron a Cantora no me han dejado verla» asegura entre lágrimas. «Mi hermana es la única y yo siempre he querido ir a verla, quería ir a verla y no me han dejado. Yo sé que se va a morir y no me van a dejar verla».

Según confiesa Magdalena, han sido sus sobrinos quienes han apartado a su hermana del resto de la familia y, aunque Anabel Pantoja ha asegurado no conocer de nada «a esa señora», el programa ha podido encontrar una imagen en la que aparece Bernardo, el padre de Anabel, junto a su tía Magdalena.

La soledad de Isabel Pantoja parece irreversible. Con su hija Isa encerrada en ‘La casa fuerte’ y después de negarse a hablar con ella cuando esta contactó con Cantora para plantear la posibilidad de ir a visitarla, la Navidad se perfila gris para la artista y su cada vez más mermada familia. Casi atrincherados en Cantora, Agustín e Isabel permanecen unidos con la única compañía de una doña Ana cada vez más débil y la presencia de algunos fans que, como siempre, se han puesto al servicio de su ídolo para lo que pueda necesitar.