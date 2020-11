Isabel Pantoja: Su última decisión, dividir Cantora en dos partes

Isabel Pantoja ha dado la callada por respuesta tras la sonada entrevista de su hijo, Kiko Rivera, a una conocida publicación. En ella el joven no solo atacaba a su madre, sino que sacaba a la luz algunos hechos desconocidos hasta la fecha y que parecen haber creado un cisma entre ambos. Desde aquel momento, la tonadillera no ha vuelto a romper su silencio, aunque eso no significa que no se conozcan sus últimos movimientos.

Este martes, la periodista Paloma García-Pelayo ha desvelado en ‘El programa de Ana Rosa’ la última intención de la cantante, que bien podría sentar un antes y un después en su relación con Kiko y que no es nada menos que dividir Cantora en dos partes. «La semana pasada se produce una llamada donde interviene Isabel Pantoja y, al habla con abogados y asesores, se plantea que dada la situación no quiere permanecer con alguien con quien no quiere estar, acuerdan que esa obligación es absurda y plantea dividir Cantora, sería una segregación en dos partes, la de su hijo y la suya».

Según la colaboradora, Isabel no está pasando por su mejor momento, como es normal, y está «con el ánimo muy caliente, esto es una solución que ha puesto». Y si bien parece que la que fuera mujer de Paquirri ya tiene las cosas decididas, lo cierto es que «las gestiones no están concluidas, son bastantes complejas y tienen un coste importante». «Hay que pedir un informe topográfico, catastral, al ayuntamiento… y tiene un coste económico importante», añade García-Pelayo.

Además, parece que se trata de algo muy complejo y, según la periodista, podría no ser viable. «Fuentes de primera mano me confirman que esa intención de Isabel Pantoja no es viable, entre otras cosas, por las cargas que tiene, son tan importantes que ningún banco le interesaría segregar algo ante semejantes cargas pendientes». «Pero la mala noticia para Kiko es la intención de su madre es que, en vez de tomar otras decisiones o soluciones, le plantea a los técnicos que estudien una segregación para no permanecer unida en Cantora con su hijo y terminar así con este problema».

«La finca está registrada con 370 hectáreas, tiene zona montuosa de dehesa, zonas de secano, tiene campo y un cortijo, que es donde vive Isabel Pantoja desde que rompe con Julián Muñoz. Desde ese momento ,ella cambia fija ahí su residencia de manera continua (salvo el tiempo que estuvo en la cárcel) y lo convierte en su hogar. Entiendo que a ella le interesa conservar la vivienda, donde vive con su madre y hermano», opina Paloma. Al igual que ella, otros colaboradores del espacio creen que esta decisión puede suponer la ruptura total entre madre e hijo.