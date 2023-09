Isabel Pantoja vence y convence en El Hormiguero con una entrevista a medida y derrochando su talento artístico.

Isabel Pantoja vence y convence en El Hormiguero con una entrevista a medida y derrochando su talento artístico. El programa le sirvió para presentar su nuevo disco recopilatorio y, por supuesto, para enviar algún que otro misil a quienes prefieren otro tipo de propuestas.

Dejó bien claro que ella sabe separar a la Isabel persona de la artista. Dijo con humor que «Normalmente estoy secuestrada. Me meten en un saco y cosas de esas. Yo soy de poco salir. Se desdoblarme: está la persona artista y la mujer que tiene su casa, que tiene que guisar, que tiene que ordenar sus armarios. Y esa bata de cola yo siempre la he dejado fuera».

Subrayó que quienes realmente le quieren son sus hermanos Agustín y Juan. No mencionó, ni fue preguntada, por sus hijos. Respecto a su pasado legal indicaba que «Yo no me arrepiento de nada. Se tienen que arrepentir las personas que lo han hecho mal conmigo. Yo no le he hecho mal a nadie».

No dudó en alabar a sus seguidores a los que considera como su familia, otro pildorazo, e incluso cantó dos temas de su nuevo recopilatorio a los que les ha dado una vuelta de tuerca en lo musical. Lo que está claro es que Isabel parece haber empezado una nueva etapa personal y que viene a por todas. De lo que suceda de puertas para adentro, allá los protagonistas de la historia, lo que nos alegra es que regrese la artista y que siga confirmando en cada escenario por qué es, ahora mismo, la única tonadillera capaz de seguir llenando teatros.

