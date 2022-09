Isabel Pantoja y su polémica gira por Estados Unidos

Isabel Pantoja lo tiene todo preparado para una gira por Estados Unidos, pero la polémica está servida. Aclaramos los términos de su contratación.

Isabel Pantoja lo tiene todo preparado para una gira por Estados Unidos, pero la polémica está servida. Aclaramos los términos de su contratación. Una fuente cercana comenta algunos de los motivos que han provocado semejante situación.

Una fuente cercana comenta que «Isabel no ha puesto, de momento, ninguna exigencia y el contrato ya está firmado, a falta de concretar algunos flecos. Es totalmente falso que solicite 250.000 euros por concierto, ni tampoco un avión privado que la traslade hasta la ciudad de los rascacielos para evitar a la prensa en el aeropuerto y poder salir por una puerta distinta a la principal. Eso si, hemos pensado que no es mala idea alquilar un avión para toda la gira, y no creo que cueste más de 100.000 dólares en total».

De momento, tiene conciertos previstos en Nueva York, Chicago, Miami y Los Angeles entre otras ciudades. Si bien el aforo máximo de los locales donde actuará es de 7000 personas, la venta de entradas va a buen ritmo. La cantante ha superado los últimos envites de la Agencia Tributaria y de la justicia. Si bien sigue teniendo deudas, se supone que intentará abonarlas al regreso de su gira.

Su extraña relación con sus hijos, provocada por ellos mismos, no ha sido suficiente para que deje de cantar. Es en el escenario donde se siente a gusto y donde, posiblemente, sea más Isabel que nunca. Ya veremos cómo va una gira de reencuentro con su público norteamericano. Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva andadura.

