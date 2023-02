Isabel Preysler y el límite que sobrepasó Vargas Llosa

Isabel Preysler ha decidido pasar a la acción y dejar claros cuáles son los motivos de su ruptura con Mario Vargas Llosa. Polémica habemus.

Isabel Preysler ha decidido pasar a la acción y dejar claros cuáles son los motivos de su ruptura con Mario Vargas Llosa. Polémica habemus. Decía el escritor que lo vivido con Isabel fue una experiencia «magnífica, pero no literaria. No se puede convertir en una novela, eso. No se puede aprovechar, para nada. No voy a escribir una novela sobre esto, para nada, ni voy a hablar de ella».

Añadía que ambos provienen de «dos mundos muy distintos, muy separados. No me arrepiento absolutamente de nada. La experiencia se vivió y ya está, vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros» sentenciaba. Lo malo es que Isabel ha entrado al trapo para comentar algunos detalles.

Todo parece indicar que el cuento Los vientos refleja muy bien lo vivido entre Vargas Llosa y Preysler. Tanto es así, que en uno de los pasajes comenta el escritor que «La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa».

Semejante afrenta ha sido entendida por Isabel como un ataque a Tamara Falcó, su hija. «Hay un límite para todo y lo han traspasado. Me parece caer muy bajo. Se reía de Tamara, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él». A lo anterior se añade que Preysler habría hecho pública una carta de la mujer de Vargas Llosa en la que le indicaba que «mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando nuestros 50 años de casados y la entrega del doctorado de la Universidad de Princeton. Les rogamos respeten nuestra privacidad». Malos tiempos para la narrativa. Seguiremos informando.

Libros Moda Parejas #Isabel-Preysler #mario-vargas-llosa