Ismael (‘La isla de las tentaciones’) ha encontrado de nuevo el amor: «Hace 6 meses que apareciste»

Desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’ la vida de Ismael ha dado un giro de 180º cambiando drásticamente. El joven entró de la mano de su pareja, Andrea, para poner a prueba su relación y convertirla en una relación sana y sin celos. En cambio, al finalizar el programa, ambos se fueron cada uno por su lado ya que Andrea no fue capaz de no caer en la tentación y durante la grabación del programa le puso los cuernos con Óscar.

Lejos de la televisión, el concursante ha empezado una vida nueva de la que está haciendo participe a todos los miles de seguidores que tiene en Instagram. Tras el decreto del estado de alarma por el Gobierno en el que se encuentra España a causa del Covid19, Ismael está aprovechando la cuarentena para poner al día sus redes sociales y así poder centrarse en su faceta como influencer. Sin duda, el joven ha querido dejar muy claro que se encuentra 100% entregado en este nuevo proyecto y hasta se ha comprado un nuevo ordenador para montar más rápido los vídeos donde cuenta su día a día.

Ismael y su nueva faceta como influencer | Foto: Instagtam

Ismael también ha aprovechado que su cuenta de Instagram está cada vez creciendo más para tener un acercamiento con sus seguidores desvelando uno de sus mayores secretos. El joven ha querido hablar y compartir con todos ellos las enfermedades que padece. Ha comentado en numerosas ocasiones que es diabético tipo 1 y también celíaco, lo que hace que tenga que controlar al máximo cada una de sus comidas. Durante los vídeos que ha subido, el concursante ha mostrado cómo se tiene que medir la cantidad de glucosa en sangre y cómo se tiene que pinchar la insulina.

Ismael ha encontrado de nuevo el amor

Estas patologías lo convierten en un paciente de alto riesgo y con muchas más posibilidades de que el coronavirus sea realmente grave. Sin embargo, a pesar del confinamiento, el concursante podría estar viviendo una de las mejores etapas de su vida después de haber conseguido olvidar y retirar de su vida completamente a su expareja Andrea. Y es que el joven ya ha vuelto a encontrar el amor, en esta ocasión con Ana Ruíz, a quien ya dedica bonitos y tiernos mensajes a través de las redes sociales.

Ismael está muy enamorado | Foto: Instagram

«Gracias a la vida, al destino o a Dios por cruzar nuestros caminos, hoy hace 6 meses que apareciste en mi vida para quedarte, ni tu ni yo sabíamos lo que se nos venía encima, hemos vivido todo esto juntos y no he querido contároslo antes para proteger a mi pequeña«, ha escrito en una extensa declaración de amor. «Yo siempre he dicho que lo bonito de la vida es compartirla, pero no con cualquiera. En ella vi reflejados mis valores y principios, encontré sin buscarlo todo lo que siempre quise«, ha terminado escribiendo dejando claro lo enamorado que se siente.